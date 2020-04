עונש לימודי על הפרת העוצר בהודו: כבר יותר משלושה שבועות ש-1.3 מיליארד אזרחי המדינה נמצאים בעוצר כמעט מוחלט בגלל התפרצות הקורונה, אך הרשויות בהודו עדיין מנסות למצוא פתרונות לאכוף את ההגבלות. אחרי שכוחות משטרה כבר תועדו מרססים חומר חיטוי על אזרחים שלא צייתו להנחיות, כלי תקשורת בהודו דיווחו על קבוצת תיירים - בהם גם כמה ישראלים - שנמצא לה פתרון יצירתי במיוחד.

בדומה למדינות רבות בעולם שנאבקות בהתפשטות המגפה, גם הרשויות בהודו קבעו שהיציאה מהבתים מותרת אך ורק לצרכים חיוניים, כמו הצטיידות במזון ותרופות. אלא שקבוצת תיירים, שלפי הדיווחים כללה אזרחים מישראל, ארה"ב, מקסיקו ואוסטרליה - נתפסו על גדת נהר הגנגס בניגוד גמור להנחיות.

השוטרים שתפסו את חברי הקבוצה לא מיהרו אל האזיקים. במקום לעצור את עשרת התיירים, הם אמרו להם שהם מוכנים לשחרר אותם - אבל בתנאי אחד: שיכתבו את אותה התנצלות 500 פעמים. ואכן, כל תייר כתב "הפרתי את חוקי העוצר ואני מתנצל" - וברשת הופצה תמונה של חברי הקבוצה כותבים את הכתובת על גדת הנהר בזמן שהשוטרים משגיחים עליהם מקרוב מאוד:

Good. Glad they were punished. Punished for Flouting Lockdown, Foreigners Strolling in Rishikesh Ordered to Write 'I'm Sorry' 500 Times https://t.co/Wd3K0UCDzK