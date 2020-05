חבר בכיר במפלגה הגרמנית "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) צייץ היום את דבריו של בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו מהשבוע שעבר נגד נציגות האיחוד האירופי בישראל: "אזור שנגן מת ובקרוב גם ימות הארגון הגלובלי הרשע שלכם, ואירופה תשוב להיות חופשיה, דמוקרטית ונוצרית!". בכרזה שעוצבה במיוחד, נראה הציטוט כשהוא מתורגם לגרמנית, ביחד עם תמונתו של נתניהו, ולמטה כתוב: "יאיר נתניהו, בנו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

הכרזה הופצה על ידי יואכים קוס, חבר המפלגה ואחד מנציגיה לפרלמנט האירופי בבריסל, ביחד עם הפניה לידיעה באתר "Israel Heute" (ישראל היום) המסקר את הנעשה בישראל בגרמנית. הידיעה דיווחה כי נתניהו כתב את הדברים בטוויטר ב-28 באפריל בתגובה לאירוע זיכרון משותף לישראלים ולפלשתינים על רקע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות.

>>> countries! Schengen zone is dead and soon your evil globalist organization will be too, and Europe will return to be free, democratic and Christian!