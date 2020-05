בעוד הספקולציות סביב קרב סייבר בין ישראל ואירן עוד לא שכחו, הבוקר (חמישי) אתרים בישראל הותקפו בידי גורמים עוינים. באתרים המותקפים הופיע סרטון בו צילומים מירושלים, חיפה ותל-אביב שלפתע עולות בלהבות ונשרפות. בנוסף, הגורמים כתבו באתרים "The countdown of Israel destruction has begun since a long time ago". מערך הסייבר הלאומי עדכן כי הוא מטפל בנושא וביקש מהציבור שלהמנע מללחוץ על קישורים.

חברת צ'ק פוינט פרסמה את רשימת 327 האתרים שידוע עד כה כי נפרצו

אף מדינה או ארגון לא לקחו אחריות על התקיפות אך ישנן הערכות כי מדובר בגורמי חמאס או גורמים אירניים. מערך הסייבר הלאומי עדכן כי כמדי שנה, לציון "יום ירושלים האירני" וסיום הרמדאן, ובסמיכות ליום ירושלים המצוין בישראל, צפויים ניסיונות של אקטיביסטים אנטי-ישראלים לבצע פעילות מתואמת במרחב הסייבר כנגד ישראל.

אתרי אינטרנט ישראלים של תחת מתקפת סייבר

במערך הסייבר הלאומי עוד הסבירו כי התקיפות יבוצעו תחת הכותרת אופ-ג'רוזלם (#OPJerusalem) ויום ירושלים האיראני. "הפעילות צפויה הייתה להתרחש השנה סביב התאריכים 14 עד 22 במאי, במטרה לנסות להשחיר את ישראל ולייצר הד תקשורתי", מסרו בהודעה הרשמית של המערך.

בין האתרים שנפרצו: אתר האינטרנט של חברת "באנג אנד אולפסון" אלקטרוניקה, האתר של הצלם הבינלאומי ישראל ברדוגו, האתר של ארגון יד לאחים ועוד. מנכ"ל באנג אנד אולפסן, רונן ברקוביץ, אמר ל-N12: "סביב השעה 10:05 עודכנו על פריצה לאתר האנטרט שלנו, כרגע הנושא בטיפול, אם לא נצליח להתגבר על כך בדקות הקרובות נעדכן את הלקוחות בבעיה".‎

מנכ"ל תיאטרון השעה מוטי חלימי, שאתרו הותקף גם כן מסר: "אנו ממליצים לגולשים להימנע מלחיצה על קישורים לא מזוהים ועובדים במרץ כדי לתקן את נזקי התקיפה בהקדם האפשרי. גם הקורונה ובטח לא מתקפת סייבר תעצור את פעילותו הענפה של תיאטרון השעה".

מוקדם יותר השבוע: נמל מרכזי באירן הושבת למשך שעות

השבוע פורסמו במקורות זרים כי ישראל היא כנראה היא מי שעומדת מאחורי תקיפתו של נמל שהיד רג'אי בעיר בנדר עבאס באירן. גורם אמריקני ציין כי ישראל ככל הנראה אותתה לאירנים במתקפת נגד על תקיפה כושלת של האירנים נגד תשתיות בישראל.

ניר דבורי פרסם השבוע כי בנדר עבאס נמצא בקרבת מיצרי הורמוז והוא נמל המכולות המרכזי של אירן. 60% מפעילות הסחר של אירן עוברת דרכו, מייבוא סחורות וחומרי גלם, ועד ייצוא נפט. מדובר במתקן אסטרטגי של ממש מבחינת טהרן. בנוסף, הנמל הזה משמש גם כנקודת מוצא למשלוחי הנשק של מערך ההברחות של משמרות המהפכה.

הנמל האירני שהושבת השבוע

מבנדר עבאס יצאו בשנים האחרונות ספינות עם אמצעי לחימה מתקדמים, כמו טילים ורקטות לבני בריתם של האירנים במזרח התיכון: חיזבאללה, סוריה וגם חמאס. התקיפה בנמל הזה נועדה לפגוע פגיעה כלכלית, שייקח ימים לתקן. אבל גם להעביר כאן מסר חשוב לאירנים: מי שמנסה לפגוע בתשתיות לאומיות ישראליות חשוף לפגיעה במתקן בעל חשיבות לאומית עליונה עבור האירנים.

