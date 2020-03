בהמשך להודעת משרד הבריאות אתמול (רביעי) על בידוד אזרחים שיחזרו מחלק ממדינות אירופה, חברות תעופה מבטלות טיסות מישראל וחזרה. בין החברות שביטלו את טיסותיהן לתל אביב ואילת - לופטהנזה, סוויס אייר ואוסטריאן איירליינס.

#Coronavirus: Due to new entry restrictions in Israel, Austrian Airlines has to discontinue its flights to Tel Aviv from March 8 onwards. The 3 daily flights will be canceled until March 28. Until Sunday, an adapted flight program will be operated to return passengers from Israel pic.twitter.com/sJSY2prmF5