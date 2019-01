כמאה אנשים התקשרו למטה של חברת הכנסת מרב מיכאלי בשבוע החולף כדי, שימו לב, לבקש שיעבירו להם סטיקרים בדמותה, לשימוש חופשי. אם קראתם את המשפט הזה וחשבתם שמדובר בסטיקרים שמדביקים על הבגאז' כמו "העם עם הגולן" ו"פרס יחלק את ירושלים", אתם לא צריכים להראות תעודת זהות בכניסה, אנחנו יודעים בני כמה אתם, אבל שבו ותשלימו שיעור.

View this post on Instagram חלום! יש לי סטיקרים בוואטספ! רוצות ורוצים לקבל אותם? שלחו הודעת וואטספ למספר 0547986384 ותקבלו את החבילה המהממת שהכין לי @yuvalweitzen ��☺️���� A post shared by Merav Michaeli מרב מיכאלי (@meravmichaeli) on Jan 24, 2019 at 8:17am PST ואם הבנתם מיד במה מדובר, אז הישארו איתנו, כי מה יכול להפוך את יומו של אדם לטוב יותר אם לא סטיקר של ענת ברקו? טרנד הסטיקרים שהתחיל אצל טינאייג'רס מדור ה-Z, מרחיב את גבולותיו לכלל ותופס מקום של כבוד במקלדת הסמארטפון, לצד האימוג'ים והגיפים. ואם קודם הבענו רגשות על ידי פרצוף מופתע של קנדל ג'נר או פנים בוכיות של בריטני ספירס, הנה הגיע היום שבו אנחנו מביעים שמחה בעזרת מחוות גופו של מיקי זוהר. וצריך לדבר על זה. כשכל הרגשות האנושיים מגולמים בתמונה אחת של חיליק בר חברי כנסת וכאלה ששואפים להיות, ממהרים עכשיו למסגר את פרצופם יחד עם המספר שלהם בפריימריז, או לדגמן פוזיציה לא שגרתית ולהפיק ממנה תמונה קטנה בדמותם שיהיה אפשר להפיץ. הדוברים שלהם שולחים את הסטיקרים בקבוצות המוניות, והמתפקדים למפלגות לא נשארים חייבים ויוצרים גרסאות משלהם: סטיקר של ביבי מאחל בוקר טוב, חיליק בר (שליחנו בסין, כזכור) בברכת ברוכים הבאים וענת ברקו במבט חמור סבר.

מי הם האנשים שרוצים לבטא את רגשותיהם במרחב הווירטואלי על ידי פרצופה של חברת כנסת? אותם אנשים שצופים באדיקות בסרטונים המופרכים שמפיצים הפוליטיקאים (מירי רגב עושה בית הנייר, גלעד ארדן בערב סרט עם אשתו ויאיר לפיד מפגין כישורים של מזכירה), ואז מתייגים חברים בסרטונים האלה ומדברים עליהם בשיחות סלון. ובמילים אחרות - בערך כולנו. בהיעדר מצעי בחירות ואג'נדות להתווכח עליהן, במה נשאר להיאחז אם לא בפורטרט המפולטר וכישוריו הקומיים של נציגך בכנסת?

הפוליטיקאים שמקימים מאחז בפייסבוק ועכשיו כשהופנם היטב שלהיות מעניין וויראלי זה מקצוע, הגיע הזמן לחלק את התלמידים להקבצות. אז תבליגו על הניסוח הפייסבוקי, אבל פוליטיקאים ברשת זה כזה: יש את אלה שהפעילות שלהם בסושיאל נראית כמו שיחה עם הנכדים על הספה בשישי בערב, כשהם בתפקיד הסבא. הם מבינים רק בערך על מה מדברים "הצעירים", והתכנים שלהם (סטטוסים על הצעות חוק ותמונות מחוגי בית) נראים בהתאם ומעוררים פיהוק גדול. יש את אלה ששמעו שכולם נוסעים עכשיו לאיזו מדינה רחוקה בשם פייסבוק, הגובלת עם טוויטר, שחולקת מיצר עם אינסטגרם. במקום לקפוץ ולראות מה קורה, הם החליטו להקים במקום מאחז ולכפות את נוכחותם. הם לא טבעיים ברשת בשום צורה, הסרטונים שלהם מרגישים כמו פיגוע מבוכה רב נפגעים, או משהו ששילמו עליו יותר מדי כסף ופשוט צועק: "בבקשה תתייחסו אלי. אני לפני פריימריז, אני מתחנן!". ויש כאלה שמתנהגים כמו צעירים מעודכנים, שמורידים את האפליקציות עוד לפני שתפסו בארץ, טרחתם מוסתרת בקוליות משכנעת, הבאזז סביבם הוא מה שמכונה "אורגני" והם יספרו לך על עצמם קצת יותר ממה שמעניין אותך לשמוע. השבט השלישי הוא זה שהצטייד עכשיו בסטיקרים, וכמו תחילתו של כל טרנד, כרגע זה כיף. מחר ננחר בבוז.





