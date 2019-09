אחרי שאמר בשבוע האחרון כי מפלגת עוצמה יהודית עוברת את אחוז החסימה בחלק מהסקרים שביצע, ואחר כך חזר בו וקרא למצביעיו לא לבזבז קולות על המפלגה "שלא תעבור", ראש הממשלה בנימין נתניהו רמז הערב (שני) כי יתכן ומפלגתו של בן גביר דווקא כן תיכנס לכנסת.

בשידור חי שקיים בדף הפייסבוק שלו, יחד עם סוקר קמפיין הליכוד ג'ון מקלוקלן, נשאל ראש הממשלה בין היתר "האם יש סיכוי אמיתי לעוצמה יהודית לעבור את אחוז החסימה?". לכך השיב נתניהו: "אנחנו לא יודעים", ומקלוקלן הוסיף "it's too close right now" – "כרגע זה קרוב מידי".

האמירה הערב מהווה תפנית רביעית של נתניהו רק בשבוע האחרון, לאחר שקרא תחילה לא להצביע לעוצמה יהודית, מפלגתו של איתמר בן גביר ואנשי כהנא נוספים, אמר נתניהו שהוא אינו בטוח אם המפלגה תעבור את אחוז החסימה או לא ואף הודה כי בחלק מהסקרים שערך היא דווקא עוברת. בימים האחרונים שינה שוב את עמדתו וחזר על המסר לתומכיו: אל תבזבזו את קולכם על המפלגה, שלא תעבור את אחוז החסימה.

גורמים בעוצמה יהודית התייחסו לדבריו של נתניהו ואמרו: "ככל הנראה סקרים פנימיים חדשים שתוצאותיהם הגיעו היום לעיניו של ראש הממשלה בהם עוצמה יהודית עוברת את אחוז החסימה גרמו לראש הממשלה לשקול שוב את עמדתו לגבי עוצמה יהודית".

על אף ההיסוס של נתניהו, במהלך השידור הוא חזר על המסר אותו העביר בכל ראיון שקיים בימים האחרונים: "תצביעו רק מחל, רק ליכוד. אל תבזבזו את הקול על מפלגות אחרות".