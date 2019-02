משה פייגלין רוצה להיות הפתעת הבחירות. מי שהיה חבר הכנסת הקודמת מטעם הליכוד (2013 - 2015) ופרש לאחר שהבין שנתניהו לא רוצה בו, מנסה לחזור עכשיו מהדלת הקדמית בראשות מפלגת זהות. תזכורת למי ששכח: מדובר באדם שעמד בראש תנועת "זו ארצנו" שפעלה נגד הסכמי אוסלו, והורשע בעבירת המרדה בעקבות קריאתו לציבור לבצע פעולות מחאה כמו הקמת מאחזים לא חוקיים. פייגלין לא מתבייש בעבר שלו, להפך, אבל זה לא הטיקט שהוא רץ עליו הפעם. את הבאזז הגדול הוא מקבל בזכות תמיכתו בלגליזציה של הקנאביס. פייגלין טוען בתוקף שלפי סקרי העומק שבידו זהות תקבל בין 5 ל-7 מנדטים - רעידת אדמה של ממש. הלכתי לראות אם יש בקהל מישהו שמשתכנע. View this post on Instagram A post shared by hug bait (@hugbait) on Feb 26, 2019 at 11:22am PST המקום פייגלין התארח במיזם הסלון הפוליטי, שעורך אירועים ברחבי הארץ במטרה לקדם ולעודד שיח פוליטי והשתתפות אזרחית בישראל לקראת הבחירות. האירוע הפעם התקיים בבר-מסעדה קנטה בגן העיר, תל אביב. לוקיישן מרכזי לאדם מהשוליים, טאץ' נאה. ציון: 4 מתוך 5 העיצוב בחוץ יש דוכן של זהות, שבו אפשר לרכוש את ספרו של משה פייגלין. בפנים כמה פוסטרים של המפלגה שנבלעים בתוך המיתוג של הסלון הפוליטי. קצת קשה להבין מי אמור להיות הכוכב של האירוע. ציון: 2 הכיבוד אין באמת כיבוד. הייתי מצפה לפחות למנצ'יז עבור חובבי הקנאביס. זה בר-מסעדה, אפשר להזמין מהתפריט ולשלם. הכתבות האלה לא מגיעות עם תקציב של קופה קטנה כך שלא ניסיתי את מה שיש למקום להציע. מצד שני, ייאמר לזכות המקום והמארגנים שהם לא מחייבים להזמין. אין ציון הקהל המקום מכיל יותר ממאה איש והיה די מלא - סך הכל בילוי תל אביבי לגיטימי. יש כאן רוב מוחלט למילניאלס, רובם בקבוצות. כמה חובשי כיפות, אפילו ארבעה חיילים במדים. רק אדם אחד יושב בדד בשולחן ללא מצטרפים. אבל הייתי גיבור ולא בכיתי. כ-30 אחוז מהנוכחים אמרו שלא החליטו למי להצביע, וזה בדיוק הטרף שפייגלין מכוון אליו - צעירים שאולי מצביעים בפעם הראשונה ולא סגורים על עצמם ציון: 4 View this post on Instagram A post shared by hug bait (@hugbait) on Feb 26, 2019 at 11:23am PST האירוע המתכונת באירועים של הסלון הפוליטי קבועה: האורח מקבל עשר דקות להציג את משנתו ואז הקהל יכול לשאול שאלות. עד שפייגלין עולה, מישהו מאחוריי מתרגל את קלישאת הלהתחיל עם מלצרית, הפעם דרך שיח פוליטי על פייגלין ובכלל. היא משחקת את המשחק ומנסה למשוך אותו להזמין מהתפריט. הוא מסתפק בבירה. נראה לי ששני הצדדים יצאו מאוכזבים. בפתיחת דבריו מסביר פייגלין שמתלווה אליו צוות צילום של התאגיד. הוא יזכיר את ירון דקל וצוותו עוד כמה פעמים לאורך הערב, אולי בניסיון לשדר שהוא חשוב מספיק כדי שיעשו עליו כתבה. פייגלין אומר שהמצע של זהות כולל 344 עמודים ומזמין את כולם לעיין בו. עתידות: אף אחד כאן לא יקרא אותו (אוקיי - אני). פייגלין מתמצת את המצע במשפט "זהות רוצה לתת למדינה ואזרחיה את כל הזהות הלאומית וכל החירות האישית", ומפרט: שוק חופשי, בעיית הדיור, חלוקת תקציב אלטרנטיבית, שובר חינוך של 2,000 שקל לכל משפחה. זהות, לדבריו, רוצה להחזיר לכם את המדינה שלכם. ואה כן – גם לגליזציה (תשואות בקהל). הרעיונות שפייגלין מציג מסקרנים, אבל מלווים באפס פרקטיקה: לא מה יעשה, לא איך יעשה, כלום. ציון: 1 שלב השאלות פייגלין נשאל מה הוא מציע למצביעי גוש השמאל שמתלבטים. הוא משיב שזהות פונה לכל עם ישראל. שהיא לא מפלגת שמאל אבל גם לא ימין. תשובה אמורפית שלא באמת נותנת מענה למצביע מרצ ששוקל אם להעביר אליו את הקול. משתתף אחר שואל איפה פייגלין עומד מבחינה מדינית ופייגלין עונה ששתי מדינות זה לא פתרון וטוב שכך (אגב, הנה התשובה למצביע מרצ המתלבט מהפסקה הקודמת). לשיטתו, הפתרון של זהות הוא הומני, צודק וחוקי: "לשחרר אותם, הם לא רוצים להיות פה". הוא מתכוון להעניק לפלסטינים תעודות פליט ולשלוח אותם לאירופה או לדרום אמריקה, שם יהיו להם חיים טובים יותר מאשר ביהודה, שומרון ועזה. הוא מוסיף "המילה פלסטיני היא שקר", ואז מעלה הילוך ואומר שבעזה זורקים הומואים מהגגות, דבר שלא קרה כשישראל שלטה שם. בהמשך הוא ממליץ לכל הנוכחים לקנות קרקעות בעזה כי "עוד 30 שנה היא תהיה הריביירה של ישראל". אוקיי, אז הוא לא סתם ימין קיצוני, הוא ימין הזוי. מישהו הכין דף ובו דברים שפייגלין אמר בעבר בנושא המדיני. פייגלין עוצר אותו ומגיב: "יש לי מכתבי אהבה שכתבתי לאשתי לפני שנים, אתה יכול גם להקריא מהם. אלה דברים שכבר לא רלוונטיים". מצחיק. כשנשאל איך יממש את התכניות שלו הוא עונה שזהות תהיה מפלגת שובר שוויון, ועוקץ את ליברמן שהיה שר ביטחון "שהכדורים היחידים ששרקו לידו היו כדורי פינג פונג". אז פייגלין לא רוצה את תיק הביטחון, הוא רוצה את תיק האוצר או את תיק החינוך (סורי, סמוטריץ' כבר תפס). זה, כמובן, בבחירות הקרובות. השאיפות שלו לעתיד גדולות יותר כי "הדנ"א של זהות הוא מפלגת שלטון". מצחיק. לוקח לקהל זמן להתחמם עד שהשאלה על הקנאביס מגיעה. הרי זה מה שבאמת אנשים באו לשמוע. לדברי פייגלין, זהות מכינה הצעת חוק והוא ירצה לאשר את הלגליזציה כבר במושב הראשון של הכנסת (תשואות מהקהל), ואז מתחיל להסביר לגבי ייצוא הקנאביס וטוען ש"הפוטנציאל הכלכלי הוא פחות או יותר בסדר גודל - ואל תתפסו אותי במספרים כי אני לא יודע" – וזהו, הוא פשוט לא מסיים את הרעיון. לא שהיה פה רעיון כי הוא לא מכיר את המספרים למרות שיש פה סדר גודל מסוים, פחות או יותר. כמה משפטים אחר כך פייגלין מסביר שהוא שותה וויסקי ולכן מאריך בדברים. אוקיי. איך יהיה היחס לחרדים? פייגלין: ירצו - יעבדו, לא ירצו - לא יהיה להם כסף. הוא חושב שהצבא לא צריך ולא רוצה לגייס את החרדים, אדרבה - "הצבא גם לא צריך אתכם". הקהל הצעיר מוחא כפיים. בחזונו של פייגלין, צה"ל צריך להיות צבא על בסיס מקצועי-התנדבותי, והמשרתים בו יקבלו שכר והטבות שונות. ומה לגבי האזרחים הלא-יהודים? פייגלין מתפזר עם שתי אנקדוטות מהכנסת בה היה חבר: אחת עם ח"כ ערבי שהוא לא רוצה להזכיר את שמו, ואחת עם ח"כ חמד עאמר מישראל ביתנו. הוא מנסה לרמוז לקהל להבין מהסיפורים מה עמדתו. זה לא כל כך מצליח, אז הוא אומר ש"ישראל קמה להיות מדינה יהודית שבתוכה שוכנת דמוקרטיה. היא לא יהודית ודמוקרטית, היא יהודית נקודה". תבינו מזה מה שתבינו. ציון: 4 (פשוט כי מזמן לא הייתי בסטנדאפ טוב) מדד השכנוע אנשים נוטים להיות יותר מושפעים כשהם אחרי דרינק או שניים, ופייגלין השמיע להם דברים נעימים לאוזן (אגב, מעניין אם לתושבי הפריפריה הוא אומר את אותם הדברים שאמר לתל אביביים או שהוא מתאים את המסרים לאוכלוסייה). אם לשפוט לפי ההתקהלות סביבו ובקשות הסלפי בתום האירוע, הוא כנראה השיג לעצמו כמה מצביעים פוטנציאלים. ציון: 4

סיכום האירוע בחסות הסקסיות של הקנאביס, משה פייגלין מתעתד להשחיל עמדות סהרוריות ואנרכיסטיות לכנסת. מי שיבחר בו רק בגלל הלגליזציה מעלים עין מכל ההתבטאויות האחרות שלו. מי שרוצה להצביע למפלגת זהות כי זה "מגניב", כנראה לא מבין את המהות האמיתית שעומדת מאחורי פייגלין. אבל הוא בונה, ובצדק מבחינתו, על מי שנולדו לתוך המצב המדיני הקיים ופחות מוטרדים ממנו, כי אכפת להם הרבה יותר מחיי היומיום והם עסוקים בעיקר בעצמם. פייגלין עוד יכול לעבור את אחוז החסימה בעזרתם ובזכות קולות הסטלנים - אם, כמובן, הם יזכרו לצאת להצביע. ציון: 4 {title}





