עברית למטה Lately we've been visiting local dog shelters here in Israel. Every year, 100,000 dogs are euthanized because they weren't adopted. Yesterday, together with Yair Netanyahu, son of Israel's Prime Minister, we went into one of the bleakest shelters in Israel. When we got there, we were immediately informed about what we could and could not photograph. I sincerely hope that in the upcoming elections, the Ministry of Agriculture's portfolio will be in the hands of a minister who will transfer the authority over animal welfare laws to the Ministry of Environmental Protection. We need a real national program in order to find suitable solutions for these poor creatures.לאחרונה התחלנו להכנס לתוך הסגרי כלבים בישראל. בישראל ממיתים כ 100,000 כלבים כל שנה רק בגלל שאין להם בית. אתמול נכנסנו לאחד ההסגרים הקשים בישראל יחד עם יאיר נתניהו, בנו של ראש ממשלת ישראל. כמובן שהודיעו לנו מיד כשהגענו, מה נוכל לצלם, מה ממש לא נוכל לצלם והסגר זה נחשב לאחד ההסגרים הקשים בישראל. כולי תקווה שבבחירות הקרובות תיק משרד החקלאות יגיע לשר שיוותר על סמכויות חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, יש צורך בתכנית לאומית אמיתית כפתרון לאומללים הללו. @Yairnetanyahu #dogs #dog #adoptdontshop #dogshelter #vegan #veganforanimals #כלביםלאימוץ #ישראל #חופש #ממשלתישראל