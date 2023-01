היום הראשון כרה"מ: יו"ר יש עתיד יאיר לפיד נכנס הלילה (בין חמישי לשישי) בחצות לתפקיד ראש הממשלה ה-14 של ישראל. ביומו הראשון בתפקיד, ייפגש לפיד עם ראש השב"כ רונן בר בקריה בתל אביב, ולאחר מכן ימשיך לפגישה בנושא השבויים ברצועת עזה, שתתקיים אף היא באותו מקום. ביום ראשון יפתח לפיד בפעם הראשונה את ישיבת הממשלה שתתקיים במשרד ראש הממשלה בירושלים. לקראת ביקורו, נשיא ארה"ב בירך: "מצפה לפגוש אותך בישראל".

עם כניסתו של לפיד לתפקיד הרשמי כראש הממשלה, נשיא ארה"ב ביידן בירך בטוויטר - ונפרד מראש הממשלה היוצא בנט: "ברכות ליאיר לפיד, ראש ממשלת ישראל החדש - ותודה לראש הממשלה היוצא בנט על החברות בשנה החולפת. מצפה להיפגש עם שניכם בביקורי בישראל".

Thank you, Mr. President.



The ties between Israel and the United States are unbreakable. They are based on deep foundations of shared values and a common vision for the future.



I look forward to welcoming you to Israel and strengthening the unique alliance between us https://t.co/rA2Tz4f0q7

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 1, 2022

שר החוץ של ארה"ב, אנתוני בלינקן, הצטרף לברכתו של ביידן: "ברוך הבא ראש ממשלת ישראל, יאיר לפיד. אני מצפה להמשיך ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ראש הממשלה כדי לחזק את כל ההיבטים של השותפות האמריקנית-ישראלית. במקביל, ברצוני להכיר תודה לראש הממשלה היוצא נפתלי בנט על הנהגתו בשנה האחרונה ולהודות לו על המשך מאמציו כראש ממשלה חלופי וכשר לענייני דת. הקשר בין ארצות הברית לישראל מעולם לא היה חזק יותר".

לפיד הודה לביידן על הברכות ואמר כי "הקשרים בין ישראל לארה"ב בלתי ניתנים לניתוק. הם מבוססים על יסודות עמוקים של ערכים משותפים וחזון משותף לעתיד. אני מצפה לקבל את פניך בישראל ולחזק את הברית הייחודית בינינו".

גם היום שלפני כניסתו של לפיד לתפקיד היה רב התרחשויות, כאשר המקום הראשון שאליו נסע לפיד עם התפזרות הכנסת ה-24 הוא "יד ושם". לפיד הסביר כי בחר לנסוע לשם "כדי להבטיח לאבא שתמיד אשמור על ישראל חזקה, שתדע להגן על עצמה ולהבטיח את שלום ילדיה". לאחר מכן נערך טקס החילופים בינו לבין בנט, בהשתתפות בכירי שתי הלשכות ובני המשפחות של השניים.

לאחר הטקס הצנוע, התקיימה פגישת חפיפה בין ראש הממשלה היוצא ובין זה הנכנס - ובמסגרתה העביר בנט את עיקרי הסוגיות הביטחוניות והמדיניות של ישראל. בהמשך היום, לפיד ורעייתו ליהיא הגיעו לבית הנשיא לפגישה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל.

"הבטחתי לאבא שתמיד אשמור על ישראל חזקה". לפיד ביד ושם, היום | צילום: לע"מ

"עבדתי תחת ראשי ממשלות, אני הכרתי ראשי ממשלות", אמר לפיד לבנט במהלך טקס החילופים ביניהם. "אתה איש טוב וראש ממשלה מצוין, ואתה חבר טוב. זה לא טקס פרידה כי אין לי שום כוונות להיפרד ממך". בנט הודה למשפחתו ואמר ללפיד: "יאיר, כל שבת אנחנו מברכים את הילדים: 'ישימך ה' כאפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום'. בהצלחה אחי".

לוח הזמנים של לפיד ביומו הראשון בתפקיד יתחיל בשעה 09:40 בפגישה עם ראש השב"כ, ולאחריו יקיים בקריה גם פגישה בנושא השבויים. אנשי הדרג המקצועי שהיו אצל בנט, ראש המל"ל איל חולתא, המזכיר הצבאי אלוף אבי גיל ומזכיר הממשלה שלום שלמה, יישארו בתפקידם. לצדם, יאיישו את שאר התפקידים הבכירים בלשכת רה"מ מקורביו של לפיד ובראשם נעמה שולץ, מנכ"לית משרד רה"מ החליפי שכעת הופכת למנכ"לית משרד ראש הממשלה.

היוצא והנכנס. פגישת החפיפה בין בנט ללפיד | צילום: חיים צח, לע"מ

אנשים נוספים שירכיבו למעשה את ה"כוורת" של לפיד יהיו מקורבו דני וסלי שיהיה ראש הסגל, ראשת המטה גילי האושנר, מנכ"לית מפלגת יש עתיד אטל הובן, ראשת מערך התקשורת יעל בר, דובר ראש הממשלה רועי קונקול, היועץ המדיני יאיר זיוון, תמי נשיא שתהיה יועצת בכירה לראש הממשלה, דנה פיטליס כדורי שתהיה מנהלת קשרי כנסת-ממשלה, נוי אלראי שניצר שתהיה ראשת מערך הדיגיטל ומנהלת הלשכה חלי סיני.

כבר בינואר 2013 אמר לפיד כי הוא מתמודד על ראשות הממשלה ו"מניח" שינצח את הבחירות הבאות - אחרי עשור החזון הזה מתממש. האיש שהגיע לפוליטיקה בלי תעודת בגרות או שירות צבאי משמעותי מלבד כתיבה בעיתון "במחנה", בלי ניסיון ניהולי או פוליטי, מתיישב על כס ראש ממשלת ישראל.

מהקדנציה של לפיד כראש ממשלה חליפי ושר החוץ ייזקפו לזכותו בעיקר רוח החיים שהפיח במשרד החוץ וחיזוק הקשרים הבין-לאומיים של ישראל. אולם, מנגד - לא ישכחו לו גם את ההיעדרויות מקבינט הקורונה בימים שהמגפה הרימה ראש, ושורה של מינויים שנויים במחלוקת - כולל הניסיון להרחיק את חברת הכנסת המורדת ממרצ ג'ידא רינאוי זועבי עד לשגרירות בשנגחאי, סין.