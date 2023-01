נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ אמר היום (חמישי) כי ישקול לתמוך בראש האופוזיציה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות בישראל. "הייתי מאוכזב ממנו במובנים מסוימים, אבל בסך הכול אהבתי אותו מאוד", אמר טראמפ בריאיון לכלי התקשורת Newsmax המזוהה עם הימין השמרני בארה"ב. "אם הוא יתמודד, בהחלט אשקול לתמוך בו. נראה מה יהיה. הוא אכזב אותי, אבל הוא עשה עבודה מצוינת".

