בחירות 2022 - התוצאות הסופיות: לאחר ספירת 100% מהקולות, גוש נתניהו מונה 64 מנדטים והגוש הנגדי מונה 51 מנדטים. הליכוד זכה ב-32 מנדטים, יש עתיד ב-24, הציונות הדתית ב-14, המחנה הממלכתי ב-12, ש"ס ב-11, יהדות התורה ב-7, ישראל ביתנו ב-6, רע"ם ב-5 וחד"ש-תע"ל ב-5 מנדטים. העבודה בתחתית עם 4 מנדטים. מרצ נותרה מתחת לאחוז החסימה ולא תיכנס לכנסת לאחר שחסרו לה 3,800 קולות.

ראש הממשלה יאיר לפיד התקשר ליו"ר האופוזיציה בנימין נתניה וברך אותו על נצחונו בבחירות. לפיד עדכן את נתניהו שהנחה את כל זרועות משרדו להכין העברת שלטון מסודרת.רה"מ לפיד: "מדינת ישראל היא מעל לכל שיקול פוליטי. מאחל לנתניהו בהצלחה למען עם ישראל ומדינת ישראל".

גם שגריר ארה"ב בישראל, תום ניידס, התקשר לברך את נתניהו: "מברך את נתניהו על הניצחון. מסרתי לנתניהו שאני מצפה להמשיך עבוד יחד כדי לשמור על הקשר הבלתי ניתן לשבירה".

