ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא בכמה ריאיונות שקיים לאחרונה שלא להצביע ל"עוצמה יהודית" שכן הם לא עוברים את אחוז החסימה, אבל כעת נראה שהמאבק נגד בן גביר מתקיים גם בטוויטר בהובלת הבן יאיר.

"היי איתמר בן גביר, אתה בטוח שאתה תעבור את אחוז החסימה?", כתב היום (שישי) יאיר נתניהו בציוץ. "עד כדי כך שאתה מהמר על ההתיישבות ביו"ש? אז בוא תהמר על אמת! בוא נחתום על חוזה עם תוקף משפטי, שאם אתם עוברים, אני משלם לך מיליון שקלים, אבל אם אתם לא עוברים אתה משלם לי מיליון. זורם?"

לא עבר זמן רב והגיב לו יו"ר עוצמה יהודית בן גביר: "יאיר, אכן חסר לנו כמנדט ואנחנו עובדים על זה. אבל אם גוש הימין היה מעניין את הליכוד, הוא היה עוזר לנו במקום להוריד לטמיון שלושה מנדטים. אגב, יש לי הצעה מקבילה: בוא נתערב על מיליון שקל שהליכוד לא מספח ולא מחיל ריבונות, לא מפנה את חאן אל אחמר ולא מפסיק את הפרוטקשן לחמאס. מה דעתך?"

