לורן היל ידועה, לצערנו, כזמרת שקשה לסמוך עליה: בשנים האחרונות היא ביטלה הופעות במפתיע שעות ספורות לפני העלייה לבמה, ביטלה סיבובי הופעות שלמים, הגיעה להופעה באיחור ואמרה לקהל שהם צריכים להגיד תודה שהיא באה בכלל, ולפעמים סתם זייפה. ביום שבת האחרון מצאה את עצמה לורן היל, שוב, בהופעה שהתחילה באיחור פסיכי, מופיעה מול אולם ריק - אבל הפעם, באופן מרענן, זו דווקא לא אשמתה.

בסוף השבוע האחרון התקיים בניו אורלינס פסטיבל "אסנס" - אחד מאירועי התרבות השחורה הגדולים ביותר בארצות הברית שמתקיים מאז שנות התשעים. השנה כלל הפסטיבל כמה מהשמות הגדולים של שנות השבעים, השמונים והתשעים במוזיקה שחורה בארה"ב: הראפר נאז, הרכב האר-אנד-בי בויז טו מן, והרכב הסול הקלאסי The Isley Brothers. הבעיה? הלו"ז נוהל צורה כושלת ואמנים מופיעים בפסטיבל מצאו עצמם עולים לבמה באיחור של שעה ויותר, איחור שהלך והצטבר ככל שהערב התקדם.

לורן היל צורפה לתכנית הפסטיבל ברגע האחרון והייתה אמורה לעלות לבמה חצי שעה אחרי חצות - אבל עלתה על הבמה של האצטדיון בלואיזיאנה רק בשעה שתיים וחצי לפנות בוקר. בסרטונים מאותם רגעים אפשר לראות את היל מופיעה על הבמה מול כמה עשרות שאנשים שהצטופפו בסמוך אליה, אבל שאר האצטדיון הענק ריק כמעט לחלוטין. יכול להיות שאנשים לא האמינו שהיל באמת תעלה לבמה, בהתחשב במוניטין המפוקפק שלה - ויכול להיות שפשוט רצו ללכת הביתה. רבאק, מאוחר.

מי שנשאר למרות השעה המאוחרת, זכה: היל הופיעה עם שירים מאלבום המופת שלה, The Miseducation of Lauryn Hill, ואם זה לא מספיק, היא העלתה לבמה גם את שני הבנים שלה, מוזיקאי הרגאיי זאיון מארלי ו-וואי.ג'י מארלי, שאחראי על הלהיט Praise Jah in the Moonlight. ההופעה נגמרה קצת לפני השעה 4 לפנות בוקר.