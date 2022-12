"2022 הייתה השנה שבה לכולנו, סוף-סוף, נמאס מנרקיסיסטים", נכתב בכותרתו של טור דעה שפורסם השבוע באתר "פוליטיקו". לצד נשיאה לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ והראפר קניה ווסט שהובאו בתור דוגמה לנרקיסיסטים חסרי תקנה, גם הדוכסית מסאסקס מייגן מרקל הואשמה באהבה עצמית לא בריאה – מה שעורר את זעמם של גולשים רבים.

"האהדה הטבעית שלי לבני הזוג (הארי ומייגן) התחלפה בכעס. חשבתי שלאגו יש את הגבולות שלו", כתבה העיתונאית ג'ואנה וייס על הסדרה התיעודית שיצרו השניים בנטפליקס, שלוותה בביקורות שליליות לא מעטות על "סדרת הרחמים העצמיים" של הזוג. "זה הכה בי ששאפתנות היתר המוגזמת שהובילה לסדרה המגה-ביקורתית של הדוכסים מסאסקס היא אותו הדחף שהפך את אילון מאסק למטיל אימה בטוויטר, שהניע את 'יה' להמשיך בהתנהגות המקוממת עד שהוא חצה את הגבול לאנטישמיות".

הארי ומייגן אכן עוררו סערה בסדרה התיעודית על חייהם, בשל ביקורת קשה שהתסיסה את בית המלוכה הבריטי אשר השמיע הזוג נגד משפחתו של הארי. אך במקרה הזה, רבים ברשתות החברתיות ובהם עיתונאים בכירים יצאו נגד המאמר שפורסם ב"פוליטיקו". "לא קיים כוכב לכת שבו מייגן שייכת לקבוצת האנשים הזו. אישה שחורה שעומדת על שלה היא לא 'נרקיסיסטית'. השנאה הבלתי תלויה המופנית כלפיה מוכיחה את הנקודה שלה", כתבה קירסטן פאוורס, פרשנית פוליטית בכירה ב-CNN.

WTH @politico -- There is literally no planet where Meghan Markle belongs with this group of people. A Black woman standing up for herself does not equal "narcissist." The unhinged hatred directed at her really does kind of prove her point doesn't it. pic.twitter.com/4Eism0OUOy