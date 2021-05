הפקת האירוויזיון בהולנד הודיעה היום (חמישי) שזוכה התחרות בתל אביב בשנת 2019, דאנקן לורנס, נמצא חיובי לקורונה - ולא יוכל לקחת חלק במופע הגמר שייערך בשבת הקרובה ברוטרדם.

דאנקן הופיע ביום שלישי האחרון בתחילת מופע חצי הגמר הראשון, אך יממה לאחר מכן הוא החל לפתח תסמינים - ולאחר שנבדק, הוא נמצא חיובי לנגיף. כתוצאה מכך, עליו לשהות בבידוד - והוא לא יוכל להופיע בגמר וגם לא להעניק למנצח החדש את הגביע.

הידיעה הזו עצובה במיוחד עבור דאנקן, שחיכה שנתיים להופיע בגמר האירוויזיון - אחרי שהתחרות של השנה שעברה בוטלה עקב התפשטות נגיף הקורונה. כעת, כשהתחרות במדינתו כבר מתקיימת, הוא לא יוכל להופיע בערב המכריע שלה בגלל אותו נגיף.

We're sorry to have to break this news about our current champion, and wish him a speedy recovery. https://t.co/yy16siGwKC