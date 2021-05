אחת מהזירות שבה ישראל נלחמת בימים אלההיא זירת ההסברה של שהנעשה כאן בעולם. הקרב הזה הופך ללא פשוט, כשעשרות מפורסמים בעולם, כמו בלה וג'יג'י חדיד ונטלי פורטמן, שלהם מאות מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות - יוצאים נגד ישראל, פעולותיה ומדיניותה – ולעיתים אף מפיצים ידיעות לא מבוססות כלל שמטרתן היחידה היא להזיק לנראות שלנו בעולם.

במשרד החוץ מספרים היום כי הם מפעילים החל מהשבוע שעבר קבוצה של ידוענים שפועלים בחו"ל, בהם ספורטאים שנמצאים בארצות הברית כמו דני אבדיה, תומר חמד, ערן זהבי וגל מקל. על פי המשרד, הם מפעילים אותם ומציידים אותם בנתונים כדי שיוכלו להסביר את ישראל. פנייה נעשתה גם לנטלי דדון, ולאסיף אלקיים.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy