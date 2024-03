90 חברי סגל באוניברסיטה העברית בירושלים, רובם חברי סגל לשעבר, כתבו אתמול (רביעי) מכתב חסר תקדים בעקבות השעייתה של פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן. במכתב קראו המרצים לביטולה של ההחלטה, שלטענתם נעשתה בניגוד להוראות תקנון המשמעת. החתומים על המכתב הדגישו את "הסתייגותם הנחרצת" מהתבטאויותיה וציינו בו בעת כי "אין בהן משום עבירה על החוק". במקביל, היום התרחשה מהומה בקמפוס הר הצופים בעקבות הפגנות בעד ונגד המרצה.

מכתבם של המרצים נפתח בדחייה ברורה של אמירותיה של שלהוב-קיבורקיאן: "אנחנו מסתייגים נחרצות מדבריה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן בראיון שפורסם באינטרנט, וחלקנו אף היה שותף למכתב גינוי לדברים דומים שלה שנכללו בעצומה שיזמה, סמוך לתחילת המלחמה. בצד זאת, סברנו אז ואנו סבורים כיום, שהתגובה היחידה המותרת לדברים היא גינוי שלהם והסתייגות מהם".

"החלטת ההנהלה והדיקנים לוקה בשלושה עניינים עיקריים: ראשית, מבחינת הסמכות, החלטה על השעיה, קבועה או זמנית, של חבר/ת סגל, אפשרית רק לאחר הגשת תלונה לוועדת משמעת והיא מסורה לראש בית-הדין למשמעת סגל או לנציבת מניעת הטרדה מינית ואף זאת רק לאחר שניתנה לחבר/ת הסגל זכות טיעון ותוך כיבוד זוכות/ה לערעור. שנית, מבחינה מהותית, אנו סבורים שאין בדברים שאמרה פרופ' שלהוב-קיבורקיאן בראיון משום הסתה לאלימות, לטרור או לגזענות, ואין נשקפת מהם כל סכנה", נכתב. "שלישית, התגובה של הנהלת האוניברסיטה צפויה לפגוע באופן חמור במעמדה של האוניברסיטה ועלולה להעצים את הקריאות לחרם אקדמי בין-לאומי עליה".

במהלך היום סטודנטים שמתנגדים להשעיה הפגינו ברחבת הפורום, מקום מרכזי בקמפוס הר הצופים, במחאה על ההשתקה לדבריהם, כשעל פיהם נייר דבק שחור. בהנהלת האוניברסיטה אמרו כי הניחו שהמלחמה תביא למצב נפיץ בקמפוס אך לא האמינו שהמתיחות תהיה מורגשת כך.

“There is so much love in Palestine" w/ Nadera Shalhoub-Kevorkian



The brothers talk with Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian about life under occupation in East Jerusalem and the affirmation of life and love at the heart of the Palestinian struggle for freedom. pic.twitter.com/egweIHQC5v