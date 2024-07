גורם מדיני תקף היום (שישי) את הצהרת האריס שקיימה אחרי פגישתה עם נתניהו. "אני מקווה שדבריה של האריס לא הרחיקו את העסקה", אמר הגורם בלשכת ראש הממשלה. על פגישת רה"מ בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר הגורם: "השיחה עם הנשיא ביידן הייתה חיובית - חלק גדול ממנה עסק בעסקת החטופים".

ההצהרה של האריס לא תוכננה בלו"ז. היא קיימה אותה בהפתעה, אחרי פגישתה עם נתניהו, בלי שהיה לדבר זכר בתוכניות כחלק מהפסגה בבית הלבן. היא כינסה את העיתונאים להצהרה, ואז נשאה נאום של 6 דקות.

Earlier today, I delivered remarks to press about my meeting with Prime Minister Netanyahu of Israel. pic.twitter.com/lNLSaufIvK