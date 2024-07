ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (חמישי) עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בבית הלבן. הפגישה מתקיימת יממה לאחר שנתניהו נשא נאום בפני הקונגרס האמריקני, במהלכו הפציר בנחישות בחברי הבית להמשיך ולהעניק תמיכה איתנה לישראל במלחמה - ודרש להגביר את משלוחי הסיוע הצבאי.

בפתח הפגישה, רה"מ נתניהו אמר לנשיא: "אנחנו מכירים אחד את השני 40 שנה, אתה הכרת את כל ראשי הממשלה מאז ימי גולדה מאיר. מציוני ישראלי גאה לציוני אירי אמריקאי גאה, אנחנו רוצים להודות לך על התמיכה במדינת ישראל במשך כל השנים. אני מצפה לפגישה שלנו היום ולעבודה איתך בחודשים הבאים".

הנשיא ביידן השיב: "בפגישה הראשונה עם ראש הממשלה גולדה מהיר היא ישבה לידי וגם רבין". נתניהו הוסיף בחיוך: "הייתי אז בן 12".

שיחתם של המנהיגים צפויה להתמקד בהתפתחויות האחרונות במלחמה עזה ובמגעים המורכבים להשגת הפסקת אש ושחרור 115 החטופים המוחזקים בידי חמאס. לפי דיווחים בתקשורת בארה"ב, ישנה אופטימיות זהירה בבית הלבן באשר לחתימה על הסכם.

סדר היום של הפגישה יכלול ככל הנראה גם דיון על האיום האיראני וההסלמה הגוברת בלבנון מול חיזבאללה והמצב הביטחוני ביהודה ושומרון, נושאים שעולים באופן תדיר בשיחותיהם הטלפוניות התכופות של ביידן ונתניהו. בתום הדיונים המדיניים, שני המנהיגים צפויים לקיים מפגש משותף יחד עם משפחות החטופים שהצטרפו למשלחת הישראלית.

President Biden will meet with Prime Minister Netanyahu today to discuss progress towards a ceasefire in Gaza and hostage release deal. Here's a quick preview with National Security Communications Advisor John Kirby. pic.twitter.com/nCXmbCmQHq