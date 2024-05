נורווגיה ואירלנד הודיעו היום (רביעי) כי הן מכירות במדינה פלסטינית. רה"מ של נורווגיה יונס גר סטורה אמר כי מדובר בהליך מהיר שיושלם עד 28 במאי, וקרא למדינות נוספות ללכת בעקבותיה ולהכיר במדינה הפלסטינית. עוד אמר כי נורווגיה עדין מאמינה בעקרון שתי המדינות.

אל נורווגיה הצטרפה אירלנד, שראש הממשלה שלה סיימון האריס הודיע רשמית על הכרה במדינה פלסטינית. בנוסף, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס אמר כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית ב-28 במאי. בתגובה על ההודעות - שר החוץ ישראל כ"ץ הורה להחזיר מיד לישראל להתייעצויות את שגרירי ישראל באירלנד ונורווגיה. בתגובה על ההכרה של אירלנד, נורווגיה וספרד, הרשות הפלסטינית וחמאס בירכו.

Norway recognises Palestine as a state, in line with international law and relevant UNSC resolutions.

That means that Norway will consider Palestine to be an independent state with rights and duties this entails.

- PM @jonasgahrstore & FM @EspenBarthEidehttps://t.co/8I3IXYeRJt pic.twitter.com/nUNnlgndLE