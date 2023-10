גורם בכיר בבית הלבן הבהיר הלילה (בין שבת לראשון) כי ארצות הברית ניצבת באופן מלא מאחורי ישראל בעקבות מתקפת הפתע שביצע חמאס. בשיחה עם כתבים, ציין הגורם כי הממשל האמריקני נמצא בקשר שותף עם ממשלת ישראל ועם הגורמים הרלוונטיים ברחבי העולם. את האצבע המאשימה, מפנה הגורם הבכיר בבית הלבן אל איראן, שמחמשת את חמאס.

מתקפת הפתע של חמאס - סיקור N12

הגורם סיפר על השיחה של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן וראש הממשלה בנימין נתניהו, שהבהיר לנשיא האמריקני שמדובר ביום עם אירועים שהם ללא תקדים בישראל. "הנשיא הציע את תמיכתו המלאה ושיתוף הפעולה", מסר הגורם הבכיר בבית הלבן והשניים הסכימו בהמשך שיתוף הפעולה. לאורך היום התנהל קשר אישי בין היועץ האמריקני לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן למקבילו הישראלי, וגם בין שר ההגנה לויד אוסטין ושר הביטחון יואב גלנט.

מלבד זאת, הנשיא ביידן התקשר למלך עבדאללה בירדן, שאותו הוא מכיר במשך עשורים. שר החוץ אנתוני בלינקן שוחח עם הנשיא יצחק הרצוג, וגם עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, ומספר שרי חוץ במזרח התיכון ובאירופה. לדברי הגורם, כל צמרת צוות הביטחון הלאומי בבית הלבן ובמשרד החוץ האמריקנים דיברו עם עמיתיהם ועם הגורמים הרלוונטיים במזרח התיכון ובאירופה.

