איתות להמשך המגעים? שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן אמר הערב (שני) בריאיון לטלוויזיה הממלכתית הסעודית כי "אין פתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני בלי מדינה פלסטינית עצמאית". לדבריו של בן פרחאן, פתרון 2 המדינות "חייב לחזור לראש סדר העדיפויות".

בעוד יומיים נתניהו יקיים פגישה עם הנשיא ביידן, שבה הוא צפוי לקבל את פרטי ההסכם עם סעודיה, כשהמוקש העיקרי מבחינת ישראל הוא הנושא הפלסטיני. אמירתו של הבכיר הסעודי מגיעה על רקע הדיווח על הקפאת שיחות הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה - שאותה הכחישו במשרד החוץ הישראלי והאמריקני.

המגעים לנורמליזציה - סיקור N12

"ארצות הברית נותרה מחויבת לקדם את האינטגרציה האזורית של ישראל, לרבות באמצעות דיפלומטיה פעילה שמטרתה נורמליזציה בין ישראל לסעודיה", הבהירו במשרד החוץ האמריקני על רקע הדיווח על הקפאת השיחות. "השיחות נמשכות, ואנו מצפים לשיחות נוספות עם שני הצדדים".

The United States remains committed to furthering Israel's regional integration, including through active diplomacy aimed at Israel-Saudi normalization. Talks are ongoing, and we look forward to further conversations with both parties.