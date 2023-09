השרה הבלגית קרוליין ג'נז תקפה בריאיון את מדינת ישראל וטענה כי "כפרים פלסטיניים שלמים נמחקים מהמפה בידי הישראלים". שגרירת ישראל בבלגיה עידית רוזנצוויג-אבו יצאה אמש (רביעי) נגד דבריה של ג'נז: "הזדעזעתי לקרוא את ההכפשות וההשמצות שלה". בעקבות ההתבטאות החריגה, שגריר בלגיה בישראל זומן לשיחת נזיפה במשרד החוץ.

עוד טענה השרה לשיתוף פעולה לפיתוח ומדיניות עירונית בבלגיה כי "תקופות ההסלמה של האלימות בין הישראלים לפלסטינים קצרות מבעבר, אך תכופות יותר ויותר אינטנסיביות. כתוצאה מכך, לאוכלוסייה כבר אין מקום לנשום. יותר פלסטינים נפצעו ונהרגו באלימות מתחילת השנה הנוכחית מאשר בכל שנת 2022".

Yesterday I was shocked to read the libellous and defamatory accusation made by @carogennez in her interview in @demorgen

Today the Embassy has issued an official letter of protest to Minister Gennez and to @BelgiumMFA .

The Belgian ambassador in Israel was summoned to the MFA… pic.twitter.com/eqf4KmhYgJ