דובר משרד החוץ האמריקני, מת'יו מילר, פרסם הלילה (בין חמישי לשישי) הודעת גינוי לקריאות הגזעניות שנשמעו אתמול במצעד הדגלים שנערך לרגל יום ירושלים. במקביל, 8 בני אדם נעצרו בתום המצעד בחשד למעורבות באירועי אלימות והפרת סדר במזרח ירושלים ואזור העיר העתיקה.

"ארצות הברית מתנגדת חד משמעית לשפה גזענית מכל צורה שהיא", צייץ מילר בטוויטר. "אנו מגנים את קריאות השנאה כמו 'מוות לערבים' במהלך הצעדות של היום בירושלים".

The United States unequivocally opposes racist language of any form. We condemn the hateful chants such as “Death to Arabs” during today’s marches in Jerusalem.