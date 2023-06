בלעדי: שגריר ארצות הברית בישראל, טום ניידס, התייחס היום (רביעי) לאמירת השר אלי כהן, שעוררה מבוכה מול הממשל האמריקני. "אלי איש נפלא, ביליתי איתו זמן רב", אמר ניידס. "הוא הסביר לי שבמהלך ריאיון ארוך הוא העיר הערה. הנקודה היא שהוא הבהיר את מה שאמר".

הסערה מול הממשל התפתחה לאחר שכהן התייחס לנאום שנשאה סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס, שבו התייחסה למהפכה המשפטית. כהן אמר בריאיון לכאן רשת ב': "אם תשאל את סגנית נשיא ארה"ב מה מפריע לה ברפורמה, היא לא תדע למנות סעיף אחד".

I have deep respect for our ally the United States of America and for Vice President Harris, a true friend of Israel.

Israel’s legal reform is an internal issue that is currently in the process of consolidation and dialogue.

The State of Israel will continue to be democratic…