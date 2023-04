בממשל האמריקני התייחסו היום (שישי) לראשונה לפרסום ב"מהדורה המרכזית" לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו עתיד למנות את מאי גולן לתפקיד קונסולית ישראל בניו-יורק.

סגן הדובר של משרד החוץ האמריקני, ודנט פאטל, נשאל בדבר המינוי, תוך התייחסות לאמירותיה הגזעניות של גולן, שאמרה בעבר שהיא "גזענית גאה".

ההתנגדות למינויה של מאי גולן לתפקיד הקונסול הכללי בניו יורק - והתגובה שלה

ב-2012 בהפגנה נגד מסתננים ומבקשי מקלט אמרה גולן - "אנחנו גזענים, כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית - אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אז אני גאה". והוסיפה שהיא מסרבת לאכול עם מבקשי מקלט אפריקאים כי היא חוששת שתידבק באיידס.

כשנשאל סגן הדובר האם למשרד החוץ האמריקני חששות לגבי המינוי, ענה כי הממשל "מגנה כול סוג כזה של רטוריקה ומאמין שסוג כזה של שפה מזיקה במיוחד כאשר היא מועצמת בעמדות מנהיגות". פאטל הוסיף כי אין לו עדכונים נוספים ביחס למינוי.

I am very flattetrd to be considered for the post of Israel's consul general in NY.



I want to assure everyone that if I will be appointed, I will represent 100% the mainstream policies of PM Netanyahu and the Likud party to which I belong.



I am completely committed to the…