גורמים במשרד החוץ מסרו היום (ראשון) כי הקונסול הכללי בניו יורק, אסף זמיר, יוזמן לשיחת בירור בירושלים, בעקבות התבטאותו נגד המהפכה המשפטית. "אני מודאג מהכיוון אליו המדינה הולכת עכשיו", אמר זמיר למאות תורמים יהודים אמריקנים ביום חמישי שעבר. "בית לאומי שהוא גם הבית של כולם חייב להיות דמוקרטי".

זמיר הוסיף: "אני מרגיש שאנחנו בתקופה מאוד דרמטית, לא תמיד אתה מבין שאתה נמצא בתקופה כזו בזמן שהיא מתרחשת". בעקבות אותן אמירות החליטו במשרד החוץ לזמן את זמיר לשיחת הבהרה, שתיערך במשרד החוץ בירושלים.

זמיר אינו הדיפלומט הראשון שמוטרד מהמצב בארץ. שגרירת ישראל בצרפת, יעל גרמן, ושגריר ישראל בקנדה, רונן הופמן, התפטרו בחודשים האחרונים בעקבות מדיניות הממשלה. "לא אוכל לייצג מדיניות השונה באופן כה קיצוני מכל מה שאני מאמינה בו", כתבה גרמן לראש הממשלה נתניהו. "הממשלה כוללת נציגי מפלגות שעמדותיהם הקיצוניות באות לביטוי בהצהרות על חקיקה, פסולה בעיני, שבכוונת הממשלה להעביר".

With the transition to the new government and to different policy in Israel, my personal and professional integrity has compelled me to request to shorten my post and return to Israel this summer.