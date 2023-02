לאחר רכישת הענק: נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, התייחס הלילה (בין שישי לשבת) לרכישת טוויטר על ידי המיליארדר אילון מאסק - ותקף: "קנה פלטפורמה חברתית שמפיצה שקרים בכל העולם". עוד טען הנשיא כי "אין היום עורכים אמיתיים" בפלטפורמה, והוסיף: "איך אנחנו מצפים שילדינו יבינו מה מונח על כף המאזניים?".

כמה שעות קודם לכן, נחשף ברשת NBC כי במסגרת פיטורי הענק של אילון מאסק בטוויטר - פוטרו גם רבים מהצוות האחראי לסינון מיס-אינפורמציה וחדשות כזב, ימים בודדים לפני בחירות האמצע בארצות הברית. מאוחר יותר אילון מאסק התייחס בחשבון הטוויטר שלו לדיווחים ואמר כי "למרבה הצער אין ברירה - כשהחברה מפסידה למעלה מ-4 מיליון דולר ביום".

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.