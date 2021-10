התקלה תוקנה? לא פחות מ-6 שעות לאחר שמיליארדי משתמשים בוואטסאפ, בפייסבוק ובאינסטגרם ברחבי העולם דיווחו כי הם מנותקים מהרשתות הפופולריות, הלילה (בין שני לשלישי), החלו להתקבל דיווחים כי חלקן חזרו לפעול. תקלת הענק שהחלה אמש נמשכה זמן ארוך, וחלק מהיישומים לא חזרו לפעולם במלואם ובהם וואטסאפ שחוזרת בהדרגה.

בהמשך לדיווחי משתמשים על כך שהצליחו לחזור אל הרשתות, בפייסבוק הודיעו כי הנגישות לאפליקציות ולשירותים החלו לחזור וביקשו סליחה מהמשתמשים: "לקהילה הענקית של אנשים ועסקים ברחבי העולם שתלויים בנו: אנו מצטערים. עבדנו קשה לשחזר את הגישה לאפליקציות ולשירותים שלנו ואנו שמחים לדווח שהם חוזרים עכשיו לרשת".

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.