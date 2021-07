אל החלל ובחזרה - בעשר דקות: ג'ף בזוס, האדם העשיר בעולם, המריא היום (שלישי) לחלל מכדור הארץ על סיפונה של חללית מתוצרת Blue Origin, החברה שבבעלותו. כעבור כעשר דקות, לאחר שהחללית הגיעה לגבול האטמוספירה והגיעה לגובה של כ-100 קילומטרים, בזוס ואנשיו נחתו בשלום בחזרה באתר השיגור במערב טקסס.

דקות לאחר שהרקטה שוגרה במהירות אדירה לאוויר, קפסולת הנוסעים נפרדה מהרקטה - והאסטרונאוטים הרגישו את תחושת אובדן המשקל. "תראו כמה זה חשוך", אמרה הטייסת וולי פאנק בת ה-82 שהצטרפה לנסיעה, כשהחבורה בקפסולה נשמעת צוהלת לקראת הנחיתה בחזרה על כדור הארץ.

לאחר הנחיתה, בזוס הנרגש התחבק עם יקיריו ושותפיו למסע - ופתח בקבוק שמפניה כדי להתחיל ולחגוג את ההישג. לעיתונאים הסקרנים באתר אמר בזוס: "זה היה מדהים! תודה למי שסייע במסע המופלא הזה. מצבי טוב מאוד, זה היום הטוב ביותר שהיה לי".

טיסתו של בזוס, שהמריא ממערב טקסס, ארכה 11 דקות בלבד. הטיסה התקיימה 9 ימים לאחר הטיסה המוצלחת שקיימה חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק בבעלות ריצ'רד ברנסון. בזוס הצליח לטוס גבוה יותר מברנסון, לגובה של כ-100 קילומטר לעומת 86 קילומטר של ברנסון. ואולם, השניים מתעקשים כי "לא מדובר בתחרות".

ברנסון בירך את בזוס ואת הצוות לאחר הנחיתה וצייץ בעמוד הטוויטר שלו: "כל הכבוד! זה היה מרשים! איחולים לג'ף ולצוות כולו ממני ומכל הצוות בווירג'ין אטלנטיק".





Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic