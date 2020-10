מאז עדכן דונלד טראמפ, כהרגלו בציוץ, שנדבק בנגיף קורונה, המתינה האומה האמריקנית, ולמעשה העולם כולו, לעדכון מקצועי על מצבו מצוות הרופאים שמטפל בו. בשעות הראשונות דובריו, שאינם רופאים, תדרכו על תסמינים קלים בלבד, אך הזמן חלף והנשיא אושפז בבית החולים הצבאי וולטר ריד במרילנד ובגזרת העדכון המקצועי - דממה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

כיממה וחצי חלפה עד שביום שבת נפתחו דלתות בית החולים וד"ר שון קונלי, רופאו האישי של הנשיא, יצא לתקשורת מלווה בתשעה רופאים, מרביתם צבאיים. לא רחוק מהם ניצב ראש הסגל בבית הלבן, מארק מאדוז, איש אמונו של הנשיא, ופיקח על התדריך.

הד"ר קונלי צייר תמונה ורודה, אפילו ורודה מדי. בפתח דבריו ציין קונלי שחלפו 72 שעות מאז חלה הנשיא והקפיץ כל אוזן רגישה של עיתונאי סביבו, שידע כי חלפו רק 35 שעות מאז ציוץ הנשיא בטוויטר. והיו טעויות נוספות בלוח הזמנים אותן מיהר הבית הלבן לתקן על ידי הפצת הבהרה חתומה בכתב ידו של הרופא האישי של הנשיא.

רגע לפני שפנה לשאלות הכתבים, נזכר ד"ר קונלי לציין כבדרך אגב, בצורה מאולצת משהו, שלראש הסגל יש לא מעט מטלות עבור נשיא ארה"ב והוא דואג שימלא את כולן. מכאן התדריך רק הידרדר.

קונלי נשאל אם הנשיא קיבל טיפול משלים בחמצן והתעקש לענות שכעת הוא לא נזקק לחמצן. שוב אוזניהן הרגישות של כתבי הבית הלבן הזדקרו. הוא נשאל שוב וענה את אותה התשובה. אז נשאל באופן פרטני באשר לימים חמישי, שישי ושבת. "בחמישי לא נזקק לחמצן", ענה קונלי. "בשבת עד כה ללא חמצן ובשישי, מרגע שהועבר לצוות, ללא חמצן".

לכולם היה ברור שלמרות ניסיונות ההתחמקות וההסתרה טראמפ אכן קיבל חמצן. כשעה לאחר התדריך, היה מי שהדליף לסוכנות הידיעות AP שהנשיא חווה אירוע של קושי נשימתי בעודו בבית הלבן, שנבע מירידה ברמת החמצן. דונלד טראמפ נזקק לטיפול משלים בחמצן עליו הורה לא אחר מאשר ד"ר שון קונלי בעצמו. משמע הרופא הראשי של הבית הלבן לא רק התחמק מתשובה, אלא גם שיקר לאומה.

Asked repeatedly whether Trump had been on oxygen at any point, Dr. Sean Conley gave at least eight variations of answers. https://t.co/z9jrcJcugw pic.twitter.com/zhQn5aTniD