המאמץ של הרגע האחרון: שעון הסקרים אמנם עצר מלכת בליל שבת, אבל מאז חלו כמה התפתחויות מעניינות. נתניהו ממשיך לשכנע שרק הוא יכול להוציא את המערכת הפוליטית מהבוץ כשהוא רומז לעריקים במרכז שיביאו אותו ל-61 המנדטים הנכספים. נתניהו הבין שצריך לחזור על אותו מספר 10 פעמים ולא על 10 מסרים פעם אחת.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

מערכת הבחירות השלישית של ישראל עברה מימים לשעות ועדיין גם בישורת האחרונה היא ממשיכה לספק דרמה. גנץ הצליח לנער מעליו את תדמית הגמגמן שנופל בכל ראיון ברצף של ראיונות שבהם היה נחוש ורהוט. באיחור ניכר גם גנץ הבין שבכל ראיון צריך להעביר מסר מרכזי אחד והוא ניצל זאת כדי לומר שכחול לבן צריכה להיות המפלגה הגדולה ביותר.

צילום: N12

הקו הזה יעזור לגנץ להתחזק על חשבון העבודה-גשר-מרצ לקראת קו הסיום אבל לא יקרב אותו להקמת ממשלה כהוא זה. ועדיין, כששני המועמדים המרכזיים, נתניהו וגנץ, נותנים ראיונות טובים -המשקל הסגולי הוא לטובת גנץ שעד כה לא הצליח לשכנע שהופעה מול מצלמה היא אחד מיתרונותיו.

נתניהו, לעומת זאת, ממשיך לשכלל את המסר המרכזי, אם תרצו הגרסה הישראלית לסיסמה של אובמה - YES, WE CAN. ראש הממשלה טוען שגם אם לא יקבל 61 מנדטים הוא יוכל להרכיב ממשלה לאחר שיגנוב ח"כים מהמרכז ומשמאל. בכך הוא משיג שתי ציפורים במכה אחת: ספין שנועד להוריד את פרשת נתן אשל מהכותרות ודרך נוספת לשכנע שרק הוא יכול להקים ממשלה.

זה המקום להדגיש שמדובר כנראה בספין בלבד. גדי יברקן ערק מכחול לבן לליכוד בין מערכות בחירות ולא אחרי שנבחר. הפעם מצבו של נתניהו יהיה קשה עוד יותר בהינתן השעון המשפטי שלפיו ב-17 במרץ יהפוך נתניהו רשמית לנאשם שמתנהל נגדו משפט.