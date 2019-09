כבר יממה שהוריקן דוריאן, שמוגדר כעת דרגה ארבע, מכה באיי הבאהמה – שם הוא מותיר הריסות והצפות ענק. התחנה הבאה שלו על פי התחזית, היא החוף המזרחי של ארצות הברית, שם ארבע מדינות כבר הכריזו על מצב חירום, והרשויות נערכות לפינוי של כמיליון תושבים. דוריאן, שמחזיקה כעת בתואר הסופה השנייה החזקה שאי פעם תועדה באוקיינוס האטלנטי, צפויה להמשיך להיות מסוכנת ולא לאבד ממהירותה ועוצמתה כשהיא עושה את דרכה לארצות הברית. על פי ההערכות בעת שהייתה באזור הבאהמה הרס למעלה מ13 אלף בתים ובניינים. הרוחות החזקות יצרו הצפות | צילום: רויטרס

סופת ההוריקן דוריאן | צילום: רויטרס הרוחות החזקות יצרו על פי שירותי החזרות גלים בגובה של יותר מ-7 מטרים והצפות נרחבות באיים. ידיהם של כוחות ההצלה מלאות באלפי קריאות של אנשים שהצליחו בנס להימלט מקו המים העולה. Here's the 4 pm EDT Tropical Cyclone Update: Extremely dangerous #Dorian continues to bring life-threatening conditions to Grand Bahama Island. The next complete advisory will be released by 5 pm. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/JngY3GRWgB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019 תושבים רבים נמצאים מחוץ להישג ידם של המצילים כאשר הסופה עדיין נמצאת באזור כשהרוחות שהיא יוצרת והזרמים שלה מקשים על החילוץ. במקביל בארה"ב, אזהרות הוריקן נרחבות פורסמו בפלורידה וג'ורג'יה ובייחוד באזורי החופים של המדינות. על פי התחזיות דוריאן לא אמורה להכות במדינות עצמן אלא להישאר בים שמול חופיהן, אך החזאים מזהירים שסטייה ולא הקטנה מהמסלול המצופה ואסון שהסופה יכולה להביא יגדל בממדיו. סופת ההוריקן "דוריאן" מכה מאזיום ראשון בעוצמה רבה בחופי הבאהמה והביאה למותו של ילד בן 7, ועכשיו היא עושה את דרכה לעבר חופי פלורידה ודרום קרוליינה. מדובר בסופה החזקה ביותר באי הטרופי שנמדדה אי פעם – כך על פי מרכז ההוריקנים האמריקני. רק מחר בלילה תעזוב הסופה את האזור. WATCH: Video shows massive damage to a home in the Grand #Abacos Island, #Bahamas, during Hurricane #Dorian with pieces of the roof spread across the floor with other types of damage. (: Latrae Rahming - @p0sitivechange)pic.twitter.com/OFQyIkyHmp — DMM News (@DMM_News_) September 1, 2019 #DORIAN’S DEVASTATION: You can hear a mother in this video asking people, “please pray for us everyone, me and my baby.”



הרוחות החזקות שהגיעו למהירות של כ-285 קמ"ש, הביאו איתם גלי ענק בגובה של כ-7 מטרים בשילוב עם גשמים חזקים. כתוצאה ממזג האוויר הקיצוני, המדינה הטרופית סובלת מהצפות נרחבות ואזורים רבים נותרו מתחת למים וגרמו לנזקים עצומים לתשתיות ולרכוש.





