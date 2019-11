הניסוי באינסטגרם שהחל לפני חודש מתרחב לכל העולם: משתמשים נבחרים לא יוכלו לראות יותר כמה לייקים קיבלו חבריהם לרשת החברתית. הם אמנם יוכלו לסמן לייק ולראות את החשבונות האחרים שאהבו את הפרסומים, אך השורה שסוכמת את כמות הלייקים תיעלם מהמסך.

"אמנם כבר קיבלנו פידבקים חיוביים מהבדיקות הראשונית, אך מדובר בשינוי מהותי באינסטגרם ואנחנו מבקשים להמשיך ולבחון אותו בקהילה גלובלית רחבה יותר", אמר דובר חברת פייסבוק, שמחזיקה באנסטגרם.

הרשת החברתית החלה את הפיילוט לפני כחודש והיא מפעילה אותו בשבע מדינות בעולם, אך כעת הוא יורחב למשתמשים בכל המדינות. המטרה של הרשת היא לגרום למשתמשים להתמקד בתוכן ולא במספרים ולהפחית את התחרותיות בין המשתמשים השונים.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2