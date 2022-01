אחרי שכלי התקשורת בבריטניה דיווחו ששינייד או'קונור התאשפזה ביום שישי, הזמרת הוותיקה ערכה ביום שבת את הלוויית בנה נביאים נסטה עלי שיין. לפי בקשתו, טקס האשכבה נערך לפי מסורת ההינדו והיא הגיעה בחליפת טרנינג ורודה מאחר ובמסורת ההינדית צריך להגיע עם בגדים בהירים.

"הרגע נפרדנו לשלום מהמלאך היפה שלנו, שייני", צייצה הזמרת, ששינתה את שמה לפני כמה שנים לשוהאדה דאוויט, זמן קצר לאחר הטקס, "עשינו טקס הינדי יפייפה, שיין היה אוהב את זה. הוא תמיד היה מזמר 'אום שאנטי'. שמתי עבורו כמה חבילות של סיגריות לארון למקרה שאין כאלה בגן עדן. הוא גם יאהב את זה. אום, שאנטי'. אותה מנטרה כמובן מזוהה גם היא עם זרם ההינדו.

כ-50 איש הגיעו להתאבל על מותו בהלוויה שנערכה בדבלין, כשביניהם גם דונל לאני אביו של שיין הגיע. כזכור, לפני כמה ימים, בזמן שיצאה למתקפה נגד הרשויות באירלנד, או'קונור בחרה להודות לו על התמיכה בשניהם: "אני רוצה להודות לאבא של שיין, דונל לאני. עשית כל מה שיכולת, דונל, ושיין העריץ אותך. אני תמיד אזכור כמה מתוק היית אליו. היית אבא מקסים ואני מצטערת על האובדן שלך".

Heartbroken for Sinéad O’Connor on the tragic loss of her beautiful boy Shane. Thoughts and prayers are with Sinéad and Donal Lunney at this devastating time. Hug your loved ones tonight , hold them tight and never forget how fragile life can be. RIP Shane pic.twitter.com/aLxU6eqhwL — Dublin GAA Fans (@DubsGAAFans) January 8, 2022

כזכור, זמן קצר לאחר שיצאה ההודעה על מותו, הזמרת יצאה למלחמה נגד הרשויות האיריות לאחר שלטענתה זה "בלתי נסלח" שבנה הצליח לחמוק מהם ולשים קץ לחייו למרות שהיה בהשגחה מקרוב. בסדרת ציוצים, או'קונור תקפה את הרשויות ואת סוכנות הילדים והמשפחה "טוסלה" על כך שהם "לא מוכנים לקחת אחריות" וטענה ש"יותר מדי ילדים מתו במשמרת שלהם".

כמה שעות לאחר מכן חשפה שבנה תכנן את ההלוויה שלו והוסיפה: "אמרו שאין לו תכניות, ש'לתכנן לוויה זה לא שונה מלתכנן חתונה'. "נחשו איפה הבן שלי למד להכין את הלולאה שממנה נתלה? הוא ניסה לפני שבוע, ושאלתי אותו. הוא אמר לי שלמד את זה על המחשב בבית החולים הפסיכיאטרי לילדים, בזמן שטיפלו שם בפסיכוזה שלו".