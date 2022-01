לאחר הדיווח על מות בנה של שינייד או'קונור (שוהאדה דאוויט), נביאים נסטה עלי שיין, כשהוא רק בן 17, הזמרת יוצאת למלחמה נגד הרשויות האיריות לאחר, שלטענתה, זה "בלתי נסלח" שבנה הצליח לחמוק מהם ולשים קץ לחייו למרות שהיה בהשגחה מקרוב. בסדרת ציוצים, או'קונור כאמור תקפה אמש את הרשויות ואת סוכנות הילדים והמשפחה "טוסלה" על כך שהם "לא מוכנים לקחת אחריות" וטענה ש"יותר מדי ילדים מתו במשמרת שלהם".

"זיהיתי באופן רשמי השאריות של בני, שיין. שאלוהים יסלח למדינה האירית כי אני לעולם לא", צייצה או'קונור, "עכשיו טוסלה רוצים לדון איתי על הצהרה לתקשורת, כשברור שהם רוצים שאני אצטרף למאמץ שלהם להראות שהמוות של הילד שלי לא היה בידיים של המדינה האירית".

לפי הדיווחים בבריטניה, היא מתכננת להגיש תביעה נגד בית החולים והרשויות. בטוויטר שלה היא המשיכה במתקפה: "טוסלה ו-HSE הולכים לשחרר 'הצהרת כיסוי' לא ישרה בתגובה לשאלות שעלו מסביב לעולם", המשיכה", המון שקרים וסירוב לקחת אחריות. כמו תמיד בטענת הדאגה השקרית, שהם מנסים לשמור על פרטיותם של הילדים שמתו במשמרת שלהם".

I have now formally identified the remains of my son, Shane. May God forgive the Irish State for I never will. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

"אני אקח קצת זמן לעצמי בשביל להתאבל על הבן שלי. כשאני אהיה מוכנה, אני אספר בדיוק איך הרשויות באירלנד בורות, מרושעות, דואגות רק לעצמן ומשקרות. כיצד טוסלה ו-משרד הבריאות אפשרו והקלו על מותו", הוסיפה" ,כל הצהרה של טוסלה שמציעה שהם א' עשו את הטוב ביותר, ב, היה אכפת לי או ג' שיש להם סימפטיה עמוקה לכל אחד כאן מלבד עורכי הדין שלהם, היא מלכודת שטותית שהרגה יותר מדי ילדים וזה לא הולך לעבור הפעם. יותר מדי ילדים מתים במשמרת של טוסלה".

משרד הבריאות הגיב לבקשת הדיילי מייל וטען שהם לא יכולים להתייחס ספציפית למקרים כי הם עלולים לחשוף מידע ביחס לאנשים שניתן לזהות, תוך הפרת הדרישה האתית שלה לקיים את חובת הסודיות שלנו.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

כאמור, אתמול א'וקונור חשפה ברשתות החברתיות שבנה הצעיר נמצא ללא רוח חיים. "הבן היפה שלי, נביאים נסטה עלי שיין או'קונור, האור של חיי, סיים את המאבק שלו בכדור הארץ ועכשיו הוא עם אלוהים", כתבה הזמרת, ששינתה את שמה לשוהאדה דאוויט. "הלוואי שהוא ינוח על משכבו בשלום, שאף אחד לא ייקח דוגמא ממנו".

שיין נעדר מיום חמישי, והכוח המשטרתי האירי ניסה לאתרו. ע"פ המשטרה, הצעיר בן ה-17 נעדר מניו ברידג' במחוז קילדר שבאירלנד ונראה לאחרונה ביום שישי באזור טלאגט שבדבלין. באותו יום, הזמרת האהובה השתמשה ברשתות החברתיות וביקשה מבנה ליצור קשר: "שיין, החיים שלך יקרים, אלוהים לא פיסל את החיוך היפה זה על פניך היפות לחינם", היא צייצה והוסיפה: "העולם שלי יקרוס בלעדייך. אתה הלב שלי, אל תגרום לו להפסיק לפעום, אל תפגע בעצמך. לך למשטרה ובוא ניקח אותך לבית החולים".