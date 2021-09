מהדורת 2021 של טקס פרסי ה-MTV (ה-VMA’s או תחרות הקליפים הטובים בעולם) נערכה הלילה בברקלי'ס סנטר בניו יורק, ובשונה מהשנה שעברה, בה הטקס נערך ללא קהל ועם ריחוק חברתי מעיק - השנה אנשי הערוץ חגגו את הטקס בענק עם הופעות, זוכים, קהל וכל מה שאמור להרכיב אירוע מהסוג הזה.

הזוכה הגדול של הערב היה ללא ספק ליל נאס X, שזכה בפרס קליפ השנה עבור MONTERO (Call Me By Your Name), הקליפ יוצא הדופן שלו עליו כתבנו כאן לא מזמן שאמנם מדובר בקליפ הכי פרובוקטיבי של השנה (או העשור), אבל כזה שעורר רעידת אדמה חיובית בעולם המוזיקה השנה.

"אג'נדה הומואית בכל הכוח", צעק ליל נאס X בן ה-22 מיד אחרי שזכה בפרס הכי נחשב של הערב, "אני אוהב אתכם כל כך, אני בחיים לא אקח את זה או כל דבר אחר כמובן מאליו. תודה על הכל!".

את הטקס הנחתה אחת הכוכבות הכי גדולות של השנתיים האחרונות, דוג'ה קאט, ובמהלכו עלו להופיע כמה מהשמות הגדולים של השנה האחרונה שבטח שמחו לחזור ולרגש קהל אמיתי שהריע מולם ולא בובות קרטון. את סדרת ההופעות פתח כמובן ג'סטין ביבר יחד עם The Kid Laroi שביצעו יחד את Stay, במה שהייתה למעשה ההופעה הראשונה של ביבר בטקס מאז 2015.

"מוזיקה היא הזדמנות מדהימה להגיע לכל כך הרבה אנשים ולהפגיש בין כולנו, ובגלל זה כולנו כאן, נכון?", אמר ביבר לקהל הנרגש מולו אחרי שזכה בתואר אמן השנה. "כולנו כאן יחד ויש לנו הרבה במשותף. אני מסתכל סביב ורואה כל כך הרבה אנשים יפים שאני באמת מאמין שהטוב עוד לפנינו".

מי שגנבה את ההצגה, כן, אפילו יותר מביבר, הייתה מלכת הפופ, מדונה, שהופיעה בטקס בלבוש פרובוקטיבי במיוחד, בדיוק כמו שהיא אוהבת, וגם היא ניצלה את הבמה כדי להודות לקהל ולערוץ שלמעשה היה זה ששינה את חייה. "הרשת הזאת שינתה את חיי ושינתה את המוזיקה כולה. MTV יצרה דרך חדשה לצרוך אמנות".

מה ומי עוד? במהלך הערב עלו להופיע זה אחרי זו שמות כמו באסטה ריימז, אלישיה קיז, קמילה קאביו, ג'ק הארלו, קייסי מוסגרבס, ליל נאס X, מאשין גאן קלי, נורמני, הכוכב הלטיני אוסונה, ועוד רבים אחרים. בין לבין עלתה לבמה בילי אייליש, שהעניקה את פרס מפעל החיים לאחת הלהקות הוותיקות בתעשייה, הפו פייטרס, וזמן קצר לאחר מכן עלו גם קים קרדשיאן ומיגן פוקס לבמה כדי להציג את בן זוגה של פוקס, מאשין גאן קלי, שעלה כאמור לאחת ההופעות הכי מסקרנות של הערב שבסופה הוא ניפץ את הגיטרה הוורודה שלו ופתח את החשק לקראת הטקס של שנה הבאה.

רשימת הזוכים המלאה:

קליפ השנה: ליל נאס - MONTERO (Call Me By Your Name)

אמן השנה: ג'סטין ביבר

שיר השנה: אוליביה רודריגו - Drivers license

פריצת השנה: אוליביה רודריגו

הרכב השנה: BTS

שיתוף הפעולה של השנה: דוג'ה קאט וסיזה - Kiss Me More

קליפ ההיפ הופ: טראוויס סקוט ויאנג צ'אג - FRANCHISE



קליפ הפופ: ג'סטין ביבר - Peaches



קליפ ה-RNB: ברונו מארס, אנדרסון פאק וסילק סוניק - Leave The Door Open



הקליפ הלטיני: בילי אייליש ורוסליה - Lo Vas A Olvidar



קליפ הרוק: ג'ון מאייר - Last Train Home



הקליפ האלטרנטיבי: מאשין גאן קלי - My ex’s best friend



קליפ קיי-פופ: BTS - Butter

כוריאוגרפיית השנה: הארי סטיילס - Treat People With Kindness



בימוי: ליל נאס - MONTERO (Call Me By Your Name)

>> הטקס המלא, ערוך ומתורגם, ישודר הערב בשעה 21:00 בערוץ MTV ישראל (189/186 ב-HOT וערוץ 75 ב-YES)