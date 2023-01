קהילת האירוויזיון כבר מוכנה לנועה: לא עברו שעתיים מאז שהתאגיד הכריז על נועה קירל כנציגה הישראלית באירוויזיון 2023, וחובבי התחרות כבר מבעבעים ברשתות החברתיות. בנוסף לירדנה ארזי שכנראה הייתה הראשונה לברך את קירל ("בחירה מצוינת ואין ספק שהיא תגיע לשם עם שיק חזק והופעה עוצמתית! בהצלחה מכל הלב") ומיכאל בן דוד שייצג את ישראל השנה עם I.M שכתב בסטורי שלו "אומרים דוז פואה נועה", מאות חובבי אירוויזיון מאירופה כבר הגיבו לחדשות, רובם בתלהבות רבה.

"הם רוצים שאנשים ישכחו את מיכאל בן דוד בהקדם האפשרי", אני שונאת את הממשלה הישראלית בכל הלב, אבל זה לא פייר, היא תפציץ ואני קצת מסכימה לזה", הגיבה צייצנית עם דגלי גרמניה וטורקיה, "אני שונא את העובדה שישראל תהיה במדינות המועדפות עליי", אלוהים אדירים, רגע, זה אמיתי?!", היו חלק מהתגובות. חובב של התחרות שמזדהה כספרדי צייץ "ישראל באמת אמרה" ושיתף גיף עם הכיתוב: "אני הולך לתת לגייז את מה שהם באמת רוצים".

NOA KIREL IS ALREADY MY EUROVISION 2023 WINNER IM SO SORRY GUYS HER POTENTIAL IS SO FUCKING HUGEEE pic.twitter.com/OXwaRb4Yip — Florin ️‍ • (@runtothehillsz) July 11, 2022

"הא, תוהה אם היא פופולרית, בטח כדאי לבדוק את כמות הזכויות של פרסי ה-MTV בישראל, בשביל לבדוק אם היא אי פעם זכתה... הו", צייץ חובב תחרות שמזדהה כאמריקאי וצירף צילום מסך מוויקיפדיה עם ארבע זכיות של נועה בפרס. לא מעט התגובות היו סביב התאריך המוקדם (מאוד) של ההכרזה, כזכור, התחרות אמורה להתקיים במאי.

לא כל התגובות הרימו לנועה או לישראל. "תפרשו בבקשה, אנחנו לא צריכים מדינת אפרטהייד בתחרות יותר", דווקא רצינו את אנה זק" ואחד שפשוט העלה את הנציגים האיסלנדים עם דגל פלסטין מהתחרות שהתקיימה ב-2019 בתל אביב.

i hate the israeli government with my whole heart but YALL THIS AINT FAIR she be bopping and i am partially yassing https://t.co/uCxvWHF99I — — (@TAMARRSHA) July 11, 2022

Huh, wonder if she's popular. Better start by checking the MTV EMA's for Best Israeli Act and see if she ever...oh. https://t.co/sHQ5iiWKjY pic.twitter.com/VfZJudVBet — 12 Points From America (@12PointsUSA) July 11, 2022