ההופעה של אזיליה בנקס בשני האחרון במועדון הבארבי בתל אביב הוכרזה כהצלחה והביקורות שיבחו אותה. הראפרית סיפקה מופע מרים ונטול שערוריות וקהל המעריצים יצא מרוצה מהמקום. אבל מתברר שבנקס יצאה מרוצה פחות, והשערוריות שלא קיבלנו בהופעה מגיעות, באיחור קל, ממש עכשיו.

בשורה של ציוצים שהעלתה לטוויטר, בנקס סיפרה למעריציה על תקריות גזעניות שלטענתה חוותה בזמן ביקורה בישראל. בין היתר היא סיפרה על "גברת יהודייה זקנה" שצרחה עליה וגרמה לה לבכות במטוס, על מוכרים בחנויות ונהגי מונית שהתייחסו אליה בזלזול, התעלמו ממנה ולא היו מוכנים לסייע לה, וגם על רב שהציע לה כסף תמורת שירותי מין. בנוסף, היא ציינה שהצוות של שדה התעופה עיכב אותה ואיבד את התיק שלה. כל אלה קרו, לטענתה, בגלל צבע עורה.

I will never ever ever ever ever go to Israel again. I love my fans but y’all gonna have to fly out to come see me because y’all country is nuts — CHEAPY XO (@cheapyxo) 8 במאי 2018

Just got stepped on again. Dude completely just pretended like I’m not standing here — CHEAPY XO (@cheapyxo) 8 במאי 2018

הראפרית השנויה במחלוקת, שהסתבכה בעוד ועוד שערוריות במהלך השנים האחרונות, כתבה: "אני לעולם לעולם לעולם לעולם לעולם לא אחזור לישראל. אני אוהבת את המעריצים שלי, אבל אתם תיאלצו לטוס בשביל לראות אותי כי המדינה שלכם מטורפת", היא הוסיפה על אחת מהתקריות הרבות שחוותה, "זה היה כל כך גזעני, אני בכיתי".

Sidebar: i love my fans but the people in Tel Aviv are really very rude. The folks at the hotel, in restaurants, at the grocery store treated me with such disregard I really didn’t enjoy my time here. The show was great tho — CHEAPY XO (@cheapyxo) 8 במאי 2018

On my flight back I sat next to a rabbi who taught me some numerology then asked if I’d have sex with him for money .. “away from the community”.. it was kind of kinky but I politefully declined. — CHEAPY XO (@cheapyxo) 8 במאי 2018

היא כתבה בתגובה: "המעריצים שלי בישראל חיכו במשך שנים לבואי. גם אני גרה במדינה בעייתית, אבל אני לא יכולה להאשים את המעריצים שלי בהתנהלות של המדינה. אם אבטל את ההופעה יחשבו שאני אנטישמית, ואני בחיים לא אגרום למעריץ שלי לחשוב שאין לו מקום בליבי. אני הולכת להשתולל בתל אביב עם המעריצים שלי וזה סופו של הדיון הזה".

בעקבות ההכרזה על בואה לארץ, אזיליה נאלצה להתמודד עם גל של קריאות נגד המהלך מצד מעריצים אנטי ישראליים