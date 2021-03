אחרי הביטול בשנה שעברה, וחודשיים לפני תחרות האירוויזיון שתתקיים בחודש מאי הקרוב ברוטרדם, עדן אלנה מציגה הבוקר את הגרסה הסופית לשיר שייצג את ישראל על במה הגדולה הגדולה בעולם.

לפני כחודשיים נבחר Set Me Free, השיר שכתבו נועם זלטין, עידו נצר, עמית מרדכי ורון כרמי, להיות זה איתו תעלה עדן על במת האירוויזיון. הבוקר, לאחר שבועות ארוכים של עבודה על הגרסה המחודשת , נחשף סוף סוף הקליפ הרשמי לשיר.

הקליפ החדש צולם במתחם דיזיין סיטי בבימויו של נמרוד פלד ובהפקתה של טלי אשכולי, מי שהייתה מפיקת אירוע אירוויזיון 2019 שנערך בישראל ותהיה גם האחראית על ההפקה והניהול האמנותי של עדן בדרכה להשתתפות באירוויזיון 2021.

כזכור, לאחר תקופה ארוכה של חוסר ודאות וביטול התחרות בשנה שעברה עקב התפשטות נגיף הקורונה, באיגוד השידור האירופי הודיעו לאחרונה שהאירוויזיון ברוטרדם יתקיים עם נוכחות קהל, אך בתפוסה מצומצמת. עוד הוחלט שכל האמנים שנבחרו לתחרות יופיעו על הבמה בשידור חי והופעות מוקלטות יישלחו מכל מדינה כגיבוי, ושלב חצי הגמר בו תתמודד עדן יתקיים ב-18 במאי הקרוב.

Set Me Free // מילים

Take a look what we've become

It's been so long

Getting you out of my life

I feel so strong



Set me free

Feel my beating heart in perfect

Harmony

Don't let me down



I'ma I'ma Ah

I’ma I’ma Ah



Feeling like in prison

Looking for the reason

I don't wanna say goodbye



Feels like no tomorrow

Everywhere that I go

Babe I'm gonna lose my mind



Just another story

Tell me not to worry

And everything will be just fine



Used to be your treasure

Now I'm gone forever

Think I'm going back in time



Set me free

Feel my beating heart in perfect

Harmony

Don't let me down

I’ma I’ma Ah

I'ma make it on my own

I’ma I’ma Ah

חלאס עם השיגעון



Life has been so easy

Used to call us cheesy

It was paradise



In my bed so lonely

You're the one and only

Hell I know I paid my price



Clock is ticking tik tak

Everything is צ'יק צ'ק

And I don't know what to do



People tell me honey

יאללה בלאגנים

One day dreams will become true



Set me free

Feel my beating heart in perfect

Harmony

Don't let me down

Set me free

Feel my beating heart in perfect

Harmony

Don't let me down



I’ma I’ma Ah

I'ma make it on my own

I’ma I’ma Ah

חלאס עם השיגעון



I’m so awesome

Come and get some

What are we living for?



I’m your reason

Spicy season

Like we did before



Let me take you higher

Set the place on fire

2021 degrees



Feel my beating heart and set me free



Set me free

Set me free

Set me free

Set me free

Harmony

Don’t let me down

Just set me free