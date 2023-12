מיה קאליפה, המשפיענית ויוצרת התוכן האמריקאית ממוצא לבנוני, מגיבה ל"חרבו דרבו", הלהיט החדש של נס וסטילה. כזכור, במהלך השיר מציינים צמד הראפרים את יוצרת התוכן הפורנוגרפי לשעבר במילים "(מח)בלה חדיד, דואה ליפה, מיה קאליפה, כל כלב ביג' יומו". מסתבר שהשיר הגיע עד אליה, וכעת קאליפה מגיבה בחשבון הטוויטר שלה: "השיר שקורא לצה"ל להרוג אותי, את בלה ואת דואה הוא על ביט של 'דריל'. הם אפילו לא יכולים לקרוא לרצח עם עם התרבות שלהם, הם היו צריכים לעשות קולוניזציה למשהו כדי שהוא יגיע למקום הראשון". האם היא מתכוונת למקום הראשון שתפס השיר בהיטליסט, מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל? ייתכן.

"חרבו דרבו", השיר השני של נס וסטילה, מגיע כחצי שנה לאחר ההצלחה המסחררת של "תיק קטן". צמד הראפרים עבד על מספר שירים בחודשים האחרונים בתקווה לשחזר את ההצלחה, אבל אז הגיעה השבת השחורה של השביעי באוקטובר וטרפה את כל הקלפים. בראיון ל-mako סיפרו השניים: "זה לא שיר שלנו. זה שיר של כוחות הביטחון, והמטרה היא לא שידברו עלינו או שיהיה לנו עוד להיט. זה משהו שמוקדש להם ונוצר בגללם". אולי המטרה לא הייתה לייצר להיט, אבל זה דווקא עבד להם - והוא מככב ב"היטליסט", בטיקטוק, ואף זכה לחיקוי ב"ארץ נהדרת". כשקיבלו את הפרס על המקום הראשון במצעד ה"היטליסט", סיפרו: "אנחנו מקבלים מלא תגובות מיהודים בארצות הברית".

Y’all that song calling for the IDF to kill me, Bella, and Dua is over a DRILL beat, they can’t even call for genocide in their own culture, they had to colonize something to get it to #1