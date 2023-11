פרנק אושן, הזמר והיוצר האמריקאי המצליח והמוערך, הוא אדם ששומר לרוב על שתיקה ונמנע מלשתף מעריצים בדעותיו או בחייו הפרטיים. הפעם, לאור הלחימה בישראל ובעזה, החליט לחרוג ממנהגו - ולפרסם מסר קשה וחריף נגד ישראל. בחשבון האינסטגרם שלו שיתף אושן את דבריו של קרייג מוקיבר, בכיר באו"ם לשעבר שפרש בסוף חודש אוקטובר מתפקידו כראש סניף ניו יורק של משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם.

מוקיבר פרש לאחר שהביע ביקורת חריפה על התנהלות האו"ם נוכח המלחמה. במכתב התפטרותו, אותו שיתף אושן, כתב מוקיבר: "פרויקט ההתנחלות האירופאי האתנו-נציונליסטי בפלסטין הגיע לשלב האחרון, ומתקרב להשמדה המזורזת של השרידים האחרונים של האוכלוסיה הפלסטינית הילידית בפלסטין. ממשלות ארצות הברית, הממלכה המאוחדת ומדינות רבות באירופה הן שותפות לתקיפה המזעזעת הזו". פרנק אושן, כאמור, שיתף את דבריו של מוקיבר, ולא הוסיף את דבריו שלו לגבי הנושא. בנוסף, נתן "לייק" לפוסט שבלה חדיד העלתה בנושא העימות.

Frank Ocean re-posts letter by UN official criticizing "genocide" of Palestinians and also "likes" post from Bella Hadidhttps://t.co/3Yh0bOWXIA pic.twitter.com/dR8tPW5e5X