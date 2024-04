וויל סמית' חוזר לקריירה המוזיקלית שלו? אולי רק לערב אחד. השחקן ההוליוודי והראפר התארח בהפתעה בהופעה של הכוכב הלטיני ג'יי באלווין אתמול (ראשון) בפסטיבל קואצ'לה בארצות הברית. באלווין אירח את סמית' לקראת סוף ההופעה שלו, שכללה תפאורה רבה שקשורה לחייזרים - ולכן, כמובן, הביא את וויל סמית', כדי שיבצע את שיר הנושא מתוך הסרט בו כיכב- Men In Black ("גברים בשחור"). השיר הנ"ל היה סינגל הבכורה של סמית' כאמן סולו (ולא כחלק מצמד) ויצא אי שם ב-1997.

אל ההופעה הגיע סמית' כשהוא לבוש בחליפה שחורה ומרכיב משקפי שמש שחורים, כמו הדמות אותה גילם ב"גברים בשחור". השיר הפך ללהיט ברחבי העולם כשיצא בזמנו, והגיע לפסגת מצעדי הלהיטים ב-12 מדינות שונות. ההופעה אתמול בקואצ'לה הייתה הפעם הראשונה בה סמית' הופיע מאז 2019 - מאז תחילת שנות האלפיים זנח סמית' בהדרגה את הקריירה המוזיקלית שלו לטובת התמקדות בקריירה קולנועית.

כמו בכל שנה, גם השנה כלל פסטיבל קואצ'לה מגוון הפתעות. בסוף השבוע התארחה בילי אייליש בהופעה של לנה דל ריי, ואתמול, במהלך הופעה של הזמרת רנה ראפ, התארחה בהפתעה כוכבת הפופ קאשה. השתיים ביצעו ביחד את להיט הפריצה של קאשה, טיקטוק, שכזכור - נפתח במילים "Wake up in the morning, feeling like P. Diddy". פאף דאדי, שמוזכר באותה שורה, מואשם בחודשים האחרונים בשורה בלתי נתפסת של תקיפות מיניות ואונס מצד נשים וגברים, ולכן שתי הזמרות שינו את מילות השיר כשביצעו אותו: "Wake up in the morning, like, FUCK P. DIDDY", זעקו השתיים לקול תשואות הקהל.

והיו גם הפתעות נעימות פחות בקואצ'לה: הזמרת והיוצרת גריימס עלתה להופיע בפסטיבל קואצ'לה ונתקלה בשורה ארוכה של תקלות טכניות. היא לא הפגינה פאסון רב וצרחה בתסכול במשך זמן רב מההופעה עם כל תקלה שנוספה. הקהל התאכזב מהתקלות והצרחות, ובפוסט ארוך בטוויטר (שבבעלות בעלה לשעבר, אילון מאסק) התנצלה בפני הקהל: "בדרך כלל אני מטפלת בעצמי בכל אספקט של ההופעה שלי, אבל הפעם נעזרתי באנשים אחרים, ואני מרגישה רע שלא בדקתי אם הכל מאורגן כמו שצריך. למדתי מזה: 1.אם אתה רוצה שזה ייעשה כמו שצריך, תעשה את זה בעצמך. 2.תהיה מניאק גם אם אנשים מרגישים רע. 3.עדיף להעמיד פנים שהכל בסדר ולהיות בקשר עם הקהל מאשר לרכון מעל המחשב כל ההופעה". לסיום הבטיחה הזמרת כי תתקן את כל הבעיות לקראת הופעה נוספת בפסטיבל בשבוע הבא.