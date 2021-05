היום (שלישי) ב-22:00 ייערך סוף סוף שלב חצי הגמר של האירווזיון. כידוע, עדן אלנה תייצג בכבוד את ישראל עם השיר "Set Me Free" ותנסה להעפיל לאירוע הגמר (שייערך ביום שבת הקרוב), אבל בזמן שהזמרת הישראלית מתכוננת להופעת חייה אחרי דחיית התחרות בשנה שעברה עקב התפשטות נגיף הקורונה, ברשתות החברתיות מתעוררת קריאה לא להצביע הערב לישראל על רקע מבצע "שומר החומות".

"אני תוהה כמה מתוך מיליוני האנשים יעודדו ויצביעו לישראל באירוויזיון בזמן שהמדינה שלהם מחמירה את רצח העם שהיא מבצעת באופן שגרתי", צייצה אחת הגולשות בטוויטר. "לארגון לא הייתה בעיה להרחיק את בלארוס, אז למה ישראל עדיין משתתפת?". "אני לא רוצה לראות אפילו לא אדם אחד שיצביע לישראל באירווזיון. ישראל מבצעת את פשעי המלחמה האלה בחופשיות", צייצה גולשת נוספת, "כל מי שתומך בהם באירווזיון בזמן שהם הורגים חפים מפשע מגיע לו את הגרסה הגרועה ביותר של גיהנום".

הקריאות הללו מתרחשות בין היתר גם בעמודים של אושיות רשת אנטי ישראל ידועות כמו מיה קאליפה שכתבה השבוע ש"האיום היחיד על הדמוקרטיה במזרח התיכון היא ישראל", ואחת מהעוקבות של אושיית הרשת הלבנונית ניסתה להניע את עוקביה של קאליפה מהצבעה לשיר המעולה של עדן אלנה, בעזרת טענות שקריות שישראל מתכננת להפציץ בתי ספר.

"בואו לא נצביע לישראל בחצי גמר של האירוויזיון. בואו לא ניתן להם את המקום בגמר", כתבה אותה עוקבת של קאליפה. "בשבוע האחרון ישראל הרגה 60 ילדים פלסטינים בעזה ועוד 300-200 אזרחים. הם מתכננים להפציץ שני בתי ספר היום. אל תצביעו להם".

לצערנו אחד מהציוצים שמשך את מרב תשומת הלב היה דווקא זה שקרא לחרם כללי על התחרות בגלל ההשתפות של ישראל: "אתם לא יכולים לצפות באירוויזיון ולהיות אנטי-ישראלי. אם החרמתם את התחרות כשהיא התקיימה בישראל, אתם צריכים להחרים אותה כל שנה אחר כך על זה שהם הראו תמיכה בה. להמשיך לתמוך בתחרות בגלל שהשנה היא לא מתקיימת שם זה פשוט לתמוך בישראל".

כידוע, בנוסף ללחימה נגד ארגון הטרור הרצחני חמאס, המלחמה השנייה של ישראל בשבוע האחרון מתקיימת ברשתות החברתיות, ובין כל החושך ניתן למצוא גם כמה נקודות של אור. "אני יוצא עם בחור סורי והוא הולך להצביע לישראל באירווזיון הערב כי הוא יודע ש-"Set Me Free" הוא אחד השירים האהובים עליי וכמה אני אוהב את עדן", כתב גולש הולנדי, ולנו רק נותר לקוות שרוב הצופים יזכרו שכל המטרה שלשמה הוקמה התחרות היא הפצת אהבת חינם והוכחה שהמוזיקה חזקה מהכל. בהצלחה לעדן ולמשלחת הישראלית.

u cannot watch the eurovision & be anti-israel. if u boycotted it when they held it in israel, you need to boycott it every year after that

they showed their stance, they support israel. continuing to support it just bc its not held there this year is still support for israel — israel? more like isnt real (@weIfarecheat) May 17, 2021

I wonder how many millions of people will cheer and vote for Israel's @Eurovision entry while the country is casually scaling up their genocide.

The organisation had no trouble booting Belarus, so why is Israel still there? — Wesley (@SskeerMadness) May 17, 2021

Lets not vote for Israel in the #Eurovision semi finals this week. Lets not give them a finals placement. The past week Israel have been killing 60 Palestinian children in Gaza and 200-300 civilians. And are planning to bomb 2 schools today. Don’t vote for them! — (@hjuags7) May 17, 2021

i don’t want to see a single person to vote for israel at eurovision , israel depend on their reputation to freely commit these war crimes, and anyone supporting them at eurovision whilst they are killing innocents deserves the worst version of hell — lili ✿ (@crystaIwj) May 15, 2021

If you vote for Israel in Eurovision this year.... — charlie ⁷ (@satanickumamon) May 14, 2021

EUROPEAN PEOPLE since eurovision is next week and israel participates DO NOT vote for israel. don't give them our votes. idk if boycotting them this way will help but maybe it will show that we don't support them. #FreePalestine #SaveSheikhJarrah #Eurovision #Eurovision2021 — shar (@DEARLEVl) May 10, 2021

i don’t want to see a single person to vote for israel at eurovision , israel depend on their reputation to freely commit these war crimes, and anyone supporting them at eurovision whilst they are killing innocents deserves the worst version of hell — lili ✿ (@crystaIwj) May 15, 2021

I'm dating a Syrian guy and he's gonna vote for Israel in #Eurovision tonight because he knows Set Me Free is one of my favorites and how much I love Eden



Real love lmao — MONTERO (@Feker_libi) May 18, 2021