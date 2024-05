פחות מיממה אחרי גמר האירוויזיון 2024 - וישראל ממשיכה להיות על המוקד. נציג ליטא לתחרות השנה, סילבסטר בלט, שעלה אמש להופיע אחרי עדן גולן והוביל את מדינתו למקום ה-14 בתחרות, מאשים היום (ראשון) את ישראל בכישלון שלו - וטוען שהאווירה בקהל בעקבות הופעתה של גולן פגעה בו ואף הייתה "טראומטית". "לעלות אחרי המדינה הזאת, כשהקהל כל כך להוט, היה אחד הדברים הכי גרועים שהייתי צריך לעבור", כתב בלט בחשבון הטוויטר שלו.

"באמת שעשיתי את הכי טוב שיכולתי בסיטואציה הזאת. חוויה טראומטית, הלוואי שהכל היה נגמר אחרי החצי גמר הראשון", הוסיף בלט, שייצג את ליטא עם Luktelk.

כזכור, בתום שבועות גדושים באירועים - רובם מחאות אנטי-ישראליות, אמש הגיעה התחרות במאלמו לסיומה, כשישראל ניצבת במקום החמישי עם גולן ו"הוריקן", פער עצום בין קולות השופטים - שהעניקו 52 נקודות לישראל - לבין הקהל, שהעניק 323 נקודות.

אחרי שהחזיקה את עצמה כל התחרות, גולן התפרקה בבכי אחרי ביצוע גמר מושלם, שבפועל הוביל את ישראל למקום השני בהצבעות הקהל, כשמעלינו רק קרואטיה: "וואו לא מאמינה שזה נגמר". במקום הראשון בתחרות סיימה שווייץ עם נמו ו"דה קוד".