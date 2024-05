מיי מולר נגד הכניסה לרפיח: מיי מולר זכורה בתור המתמודדת הבריטית באירוויזיון 2023, ששיחקה במגרש הביתי והגיעה למקום ה-25, מקום לפני אחרון. מאז, לאחר האכזבה הגדולה, התרחקה מכל מה שקשור לאירוויזיון - אבל החליטה לשבור שתיקה אתמול (שבת) במספר ציוצים שפרסמה - בהם תקפה בחריפות את ישראל.

"לצפות בדיווחי חדשות על הפלישה של ישראל לרפיח מיד אחרי שראית אותם חוגגים את 328 הקולות שלהם באירוויזיון זה החרא הכי דיסטופי שראיתי אי פעם", כתבה מולר בשעה 2 בלילה אתמול. בציוץ אחר כתבה פשוט: #FreePalestine (שחררו את פלסטין).

watching news reports on israel invading rafah directly after watching them celebrate their 328 votes on eurovision is the most dystopian shit i have ever witnessed. anyways.

לפני כשנה, באירוויזיון 2023, סיפרה מולר על תחושותיה כלפי נועה קירל, שייצגה את ישראל עם "יוניקורן": "יש לי גירל-קראש ענק על נועה קירל, הצילו", כתבה בטוויטר. נועה הגיבה לה: "תמצאי לנו מסעדה בליברפול ונצא לדייט". אתמול, לעומת זאת, לא היו לה מילים חמות במיוחד לחלק לעדן גולן.

בנוסף, לשאלת מעריץ, סיפרה מולר על תחושותיה כעת, כשנה אחר האירוויזיון: "למה קשה לך להיות באינטראקציה עם תכנים שקשורים לאירוויזיון?" נשאלה, וענתה: "זה יותר מדי לחץ, וזה חבל כי אני אוהבת להופיע ואני אוהבת מוזיקה אבל המעריצים היו הדבר היחיד שהפכו את זה למהנה. צריך לעשות יותר כדי להגן על הבריאות הנפשית של האמנים כי זה לא נורמלי, מה שמעבירים אותם", קבעה.

i’ve not been keeping up with EV at all this year for my own mental health but i will be voting for this queen x https://t.co/dSv61PjpCy