בחודש ינואר המדינה נכנסה להתרגשות כשהוכרז שנועה קירל תייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון 2023. כוכבת הפופ התלבטה בתחילה, אבל מאז נתנה את כל כולה למשימה, ועם הזמן הציפייה הלכה ועלתה. האירופאים התמוגגו, הטבלאות חזו מקום בגמר ובעשירייה הראשונה, והיום הגיע הרגע - תחרות האירוויזיון יוצאת לדרך בפעם ה-66, ואנחנו נדווח לכם ביצוע-ביצוע, דקה-דקה, מתחילת הערב דרך הרגע המיוחל של "יוניקורן" ועד סופו.

סדר הופעת השירים הערב: נורווגיה, מלטה, סרביה, לטביה, פורטוגל, אירלנד, קרואטיה, שוויץ, ישראל (סביבות 22:40), מולדובה, שוודיה, אזרבייג'ן, צ'כיה, הולנד ופינלנד.

בגלויה המצולמת שמקדימה את הנאמבר שלה, נועה מדגמנת את הנוף של מצדה. נועה פותחת את הנאמבר בתוך קופסת הלדים ונותנת את הביצוע הקולי הכי טוב שלה השבוע. רואים את ההתרגשות שלה על הבמה והקהל שר איתה ביחד בקולי קולות. חוזר להימור המקורי שלי. אם היא תופיע ככה בשבת זה טופ 5!

22:52: הניסיון תמיד עוזר

קשה לנו להירגע אחרי המופע המושלם של נועה אבל חייבים להמשיך. פאשה פרפני, שזו לא ההופעה הראשונה שלו באירוויזיון, אוכל את הבמה בפולקלור שקצת חסר השנה ומחזיר את האירוויזיון לימים הטובים שלו. תזכרו את הרקדן נמוך הקומה שלו, בעוד חצי שנה הוא ייצג את מולדובה במשחקים הפאראולימפים

22:45: שוויץ בשיר אנטי מלחמתי. זו הכותרת

עוד רגע נועה קירל וישראל, אבל בינתיים רמו פורר משווייץ בשיר אנטי מלחמתי מנסה לרגש ולקושש הצבעות. הוא גם זמר מצוין אבל חוסר השופטים הערב זו מכת מוות לשיר הזה. הכוריאוגרפיה גנובה מההופעה של ענבל ביבי בגמר האקס פקטור בשנה שעברה. יפתיע מאוד אם יעלה.

22:42: שצ'!

לט3 מקרואטיה בשיר הביזארי של התחרות. משום מה זה עובד ממש טוב ואנחנו צופים לשיר הזה הצלחה גדולה למרות השצ', הפסיכופט, וההתפשטות של גברים בגיל העמידה. זה היסטרי ומעיף את הגג של הארנה.

22:36 מקום אחרון?

וויילד יוט' מאירלנד זוכים השנה בתלבושת הגרועה של הערב וגם בשיר הגרוע של הערב. מסר של שנות השמונים וקטע לא ברור שבו הסולן בוחר לתת לקהל לשיר במקומו. מתמודד חזק על המקום האחרון של הערב.

22:33: קברט פורטוגלי, מישהו?

אחרי הפסקה קלה חזרנו למימיקה מפורטוגל וזו אחת מההופעות המפתיעות של הערב. קברט על גבול הבורלסק בנורא אדום ונורא בפורטוגזית. זה מופלא! השיר הראשון של הערב שמקומו בגמר בטוח.

22:26: ההפתעה של הערב?

סאדן לייטס מלטביה נותנים ביצוע מעניין והזמר פשוט מעולה באופן מפתיע זה יכול לעלות בניגוד לכל התחזיות.

22:23: וי על השיר המוזר של הערב

לוק בלאק מסרביה עולה לבמה שוכב על משהו לא ברור. הוא עונד סרט שחור על הדש לזכר קורבנות אסונות הירי בסרביה שקרו בימים האחרונים. שיר האלקטרו הזה מוזר מידי אבל לאור העובדה שההצבעה היום היא מאה אחוז קהל ללא צוותי שיפוט יש מצב שזה יעלה

22:19 אפשר לסמן וי על סקסופון

שלישיית הבאסקר ממלטה מרימים את האולם. על הבמה דמויות בגודל אמיתי של מתמודדי מלטה מהעבר. הם מרימים את האולם בריקוד מגניב ועוברים מסט אחד לשני. הוא מרגיש טוב בסוודר שלו שזה טוב, נוח זה חשוב. לגמר זה לא יעלה הערב.

22:14: אלסנדרה, בת של מלך

נורווגיה פותחת את המופע, אלסנדרה עולה לבמה בתלבושת בהשראה מהתקופה הוויקטוריאנית ואליה מצטרפים ארבעה רקדנים. השיר מככב באתרי ההימורים בחמישייה הראשונה אבל הביצוע הקולי חלש. בתחרות חזקה כמו הערב המקום שלה בגמר לא מובטח. נראה איך יהיו האחרים.

22:00 מופע הפתיחה

המופע התחיל בהתלהבות של ילד שמגלה שהאירוויזיון מגיע לליברפול ומתחיל להפיץ את הבשורה. יוליה סנינה, זמרת ומנחה אוקראינית פותחת את המופע בשיר באוקראינית, אליה מצטרפות אלישיה דיקסון והאנה קנינגהאם ונותנות את אות הפתיחה למופע שרובו הרמה למדינה שהייתה אמורה לארח את התחרות.

21:15 קריאה אחרונה להצבעות

בזמן שכולם מתוכננים לתחרות הגדולה, קריאות ברחבי האינטרנט להצביע לישראל: נועה תשבי, שגרירות ישראל בקרואטיה ועמוד של יהודים במרוקו להצביע ל"זמרת הישראלים עם השורשים המרוקאים". איך אומרים דוז פואה במרוקאית?

21:00: ההתרגשות בשיאה

נועה קירל ומתמודדי חצי הגמר עושים שיגועים מאחורי הקלעים עם ליפסינק ל-I’m So Excited. תפסנו שם את נורווגיה, אירלנד, שווייץ, פורטוגל, אזרבייג'אן, מולדובה והולנד.

20:00: אירוויזיון 2023, מתחילים באופן רשמי

בחצי הגמר הראשון, שיתחיל הערב ב-22:00 בשעון ישראל וישודר בכאן 11, יתחרו 15 מדינות: נורבגיה, מלטה, סרביה, לטביה, פורטוגל, אירלנד, קרואטיה, שוויץ, ישראל, מולדובה, שוודיה, אזרבייג'ן, צ'כיה, הולנד, ואת הערב תחתום פינלנד. בנוסף להן יופיעו בחצי הגמר השני (יום חמישי, 11 במאי) 16 מדינות, וביום שבת, אם הכל יילך חלק, נגיע לגמר - שם ישתתפו גם "5 הגדולות" של אירופה, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה וספרד, וכן אוקראינה, שזכתה בתחרות בשנה שעברה ולכן עולה לגמר באופן אוטומטי.

את האירוויזיון יחנו השנה המגיש הבריטי גרהאם נורטון, ששימש כפרשן האירוויזיון של ה-BBC עוד מ-2009. לצידו ינחו האנה וודינגהאם ("משחקי הכס", "טד לאסו"), והזמרות ג'וליה סנינה (אוקראינה) ואלישה דיקסון (בריטניה). אצלנו יפרשנו את התחרות אסף ליברמן ועקיבא נוביק בחצאי הגמר. בגמר יוחלף נוביק בדורון מדלי, שנמנה גם על צוות כותבי השיר שמייצג אותנו בתחרות - עד שתצא שבת.