אפשר כבר להתרגש? נועה קירל מקום שמיני בהימורים הרשמיים לאירוויזיון 2023. מומחי התחרות יודעים שעוד מוקדם מדי - השיר הישראלי "יוניקורן" נניח עוד לא הושמע פומבית - להתרגש מתחזיות והכל יכול להשתנות, אבל כמו שכבר טענו לפני כשבועיים: העיניים של אירופה נשואות בין היתר אל הנציגה הישראלית.

אוקראינה עדיין במקום הראשון בהימורים עם 24% לזכייה - לא נעים להודות, אבל הרבה בזכות המצב המדיני מול רוסיה. אחריה שוודיה עם 10%, נורווגיה, שבחרה בשבוע שעבר את אלסנדרה מלה ו-Queen Of Kings (שהזכיר לנו את התקווה) עם 8% לזכייה, פינלנד עם 6%, בריטניה, איטליה וצ'כיה עם 4% וישראל ונועה קירל, שמקדימות את צרפת והולנד בעשירייה הראשונה.

בשבועיים האחרונים נעשו כבר לא מעט בחירות של נציגים באירופה. באיטליה, שכאמור ממוקמת במקום השישי, הכוכב המקומי מרקו מנגוני, ניצח בפסטיבל סן רמו והודיע בשעות האחרונות שהוא יממש את זכותו לייצג את מדינת המגף באירוויזיון 2023 בליברפול.

צ'כיה בחרו את השיר My Sister's Crown על ידי ההרכב ווסנה (Vesna), בהולנד נבחרו מיה ניקולי ודיון קופר, אבל השיר עצמו עוד לא הוכרז. בלנקה פאלומה תייצג את ספרד עם השיר Eaea ובאירלנד נבחר השיר We Are One.

תחרות האירוויזיון תתקיים בחודש מאי הקרוב בליברפול. נועה קירל ו"יוניקורן" הוגרלו לחצי הגמר הראשון שיתקיים ב-9 במאי, חצי הגמר השני יערך ב-11 במאי והגמר הגדול יתקיים ב-13 במאי.