קארייה אכל אותה? כוכב האירוויזיון הפיני שסיים בשנה שעברה במקום השני והפך לאהוב מאוד בעולם (כולל בישראל) עם Cha Cha Cha מסתבך בגלל הסרטון שצילם אתמול בחצי גמר אירוויזיון 2024 עם עדן גולן. אבל לא רק עם הישראלים, אלא גם עם הצד הפרו-פלסטינים שלא כל כך מקבלים את ההתנצלות שלו.

"אני ממש מצטער שנתפסתי, אף אחד לא היה אמור לראות אותי מבלה איתה", נכתב על ידי אחד מחובבי התחרות ב-X (טוויטר לשעבר) בציוץ שתפס תאוצה ושותף מאות פעמים עם חיזוקים: "אם הייתי נדיב איתו, הייתי אומר שאולי הוא לא מבין שבנקודת זמן שאליה הגענו, כל אינטרקציה בעולם הזה עם ישראל היא אמירה פוליטית. אבל אני לא מתכוון להיות נדיב". "אני ממש אוהבת את קארייה אבל אני שמחה שלורין ניצחה (בשנה שעברה), זו אמירה ממש מטומטמת, להגיד ש'שנתפסת'".

Eden Golan & Käärijä in new video!

pic.twitter.com/8cYxNVdvlo — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 9, 2024

היו כמובן גם מי שהצביעו על הצביעות באמירות של הפרו-פלסטינים בטענה שהם לא היו שופטים אותו אם הוא היה מצטלם עם זמרת רוסיה או סינית. רבים הצביעו על המציאות ההזויה שאנחנו חיים בה היום: זמר צריך להתנצל ש"נתפס" מבלה עם זמרת בתחרות האירוויזיון. מצד שני, המקרה הזה כנראה עוזר להבין עד כמה האווירה עוינת כלפי ישראל בתחרות, לטובת מי שעדיין לא קלט.

קארייה, כזכור, שלח את צוות האבטחה שלו שידרשו מהמשלחת הישראלית למחוק את הסרטון עם עדן, עוד לפני שטען באינסטגרם שלו שהוא לא ידע שהוא מצולם והבהיר שלא מדובר באמירה פוליטית מבחינתו. במשלחת הישראלית טענו בתגובה שהוא משקר, הוא ידע טוב מאוד שהם מצולמים והוא אפילו חייך למצלמה.

הכוכב הפיני הגיע אתמול למאלמו על מנת להופיע בחצי גמר האירוויזיון עם הלהיט העולמי שלו Cha Cha Cha. התקרית מאחורי הקלעים התרחשה עוד לפני שהוא עלה לבמה וכשסיים את הביצוע שלו הוא פלט: "לא למלחמות", יכול להיות כניסיון למזער את הנזקים מהסערה שנקלע אליה.

"עדן הצטלמה במתחם המשלחות לסרטון וידאו. קארייה ראה שאנשי הדיגיטל של עדן מצלמים ואפילו חייך למצלמה, אבל אחרי זמן קצר איש אבטחה מהמשלחת הפינית הגיע ודרש בתוקף מהצוות של עדן להסיר את הסרטון מהרשתות, והצוות הישראלי נענה לבקשה", הגיבו אתמול מהמשלחת הישראלית.

אחרי ההעפלה לגמר האירוויזיון, עיקר תשומת הלב הופנתה לשאלה פוליטית שנשאלה עדן במסיבת עיתונאים - ולהתנהגות לא ראויה מצד המתמודד ההולנדי, יוסט קליין, שבחר להסתיר את פניו בבד. במאי המשלחת, יואב צפיר, התייחס לאירוע והסביר את הסיבה לתמיכה הרבה שמקבלת עדן: "נתפסת כמי שמתעללים בה. הצופה הניטרלי מרגיש זאת".