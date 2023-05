בהפתעה מנסיכת ווילס: קייט מידלטון הפתיעה את כולם כשלקחה חלק בנאמבר הפתיחה של גמר אירוויזיון 2023, יחד עם זוכי אירוויזיון 2022, קאלוש אורקסטרה. "תהנו מההופעה, ליברפול", נכתב בעמוד הטוויטר הרשמי של הנסיך והנסיכה מווילס.

מן הסתם שמעריצי התחרות ותושבי הממלכה התפוצצו מהתרגשות. תוך שעה וקצת הסרטון שלה צבר קרוב למיליון צפיות, מאות תגובות ואלפי שיתופים. "12 נקודות לנסיכה", "אומגד, תראו את זה, מדהים. זו המלכה לעתיד!", ו"קטליין פשוט שחטה את זה", היו רק חלק מהציוצים הנלהבים מכישרון הנגינה של מי שאמורה להיות כאמור מלכת אנגליה ביום מן הימים.

A #Eurovision surprise



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

מה לגבי התחרות? נועה קירל עלתה לבמה כבר בפעם הראשונה, אבל רק בשביל לקחת חלק במצעד הדגלים. הצטרפו לשידור החי וכל העדכונים מליברפול.